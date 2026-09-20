Η Καρμιώτισσα έκανε ξανά (χ)αλάστρα στον Άρη

Το γεγονός ότι η Καρμιώτισσα αποτελεί ένα... κακό δαίμονα για τον Άρη επιβεβαιώθηκε γι' ακόμη μία φορά, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο στάδιο «Αλφαμέγα». Αυτή ήταν η έβδομη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Α' κατηγορίας και η τρίτη που μένουν στην ισοπαλία, ενώ από εκεί και πέρα, ο Άρης κέρδισε δύο φορές και ισάριθμες η Καρμιώτισσα.

Για την ομάδα των Πολεμιδιών ήταν η τρίτη σερί ισοπαλία, μετά από αυτές με Ομόνοια 29ης Μαΐου (2-2) και Ομόνοια Αραδίππου (1-1), ενώ ο Άρης δεν κερδίζει για τρίτο παιχνίδι στη φετινή περίοδο, μετρώντας πλέον δυο ισοπαλίες, μία νίκη και μία ισοπαλία.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ήταν πολύ καλύτερη, όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ. Μεγαλύτερες στιγμές ήταν το δοκάρι του 50’ έπειτα από σουτ του Σαρφό που βρήκε και στον Ρέινολντς και η φοβερή απόκρουση του Γιαννακόπουλο μετά την εκτέλεση φάουλ του Νίκολιτς στο 90+1’.

Ενδιάμεσα, στο 69’, ο Άρης σκόραρε με τον Εφαγκέ, όμως μετά από έλεγχο στο VAR ακυρώθηκε για χτύπημα του Βέρτον στο πρόσωπο του Ρέινολντς.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Καλούλου, Γιαγκό, Μπάντελι, Μάρας (46′ Κορέια), Σαρφό, Γκαλιάτα (73′ Νίκολιτς), Παζέ, Γκάουσταντ (73′ Λεμπί), Ελ Αλαχί (46′ Βέρτον), Εφαγκέ.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Γκαρσία, Ντεμπέλε, Ταμπάκου (38′ Σαββίδης), Γεμπλί, Αργυρίου (62′ Μάλκολμ), Κοκκινόφτας (83′ Κουτατελάτζε), Ρέινολντς (83′ Παναγιώτου), Ταχτσίδης, Ψύχας (62′ Μπαγιούνοβιτς), Λουάν.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 63’ Γιαγκό, 73’ Βέρτον, 90+2’ Σαρφό / 47’ Κοκκινόφτας, 49’ Γκαρσία, 84’ Ντεμπέλε, 90+6’ Νίκολιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γεωργίου Α. Γιώργος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος