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Σκαλόνι: «Πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λιονέλ Σκαλόνι αναφέρθηκε στο μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, όπως και για το αποχαιρετιστήριο ματς του Λιονέλ Μέσι.

Στο μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής αναφέρθηκε ο Λιονέλ Σκαλόνι και δεν επιβεβαίωσε ότι «κλειδώνει» η παραμονή του.

«Εκείνη η εβδομάδα (σ.σ. μετά τον τελικό) ήταν γεμάτη συναισθήματα και πολύ όμορφη. Είχα χρόνο να αποφορτιστώ λίγο και να αφήσω την πικρία της ήττας να υποχωρήσει, νιώθοντας παράλληλα γαλήνη για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όσο για τη δική μου περίπτωση, δεν υπάρχουν νεότερα. Πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για χθες, αλλά δεν έγινε επειδή έπρεπε να πάω στον οδοντίατρο, ενώ σήμερα εκείνος βρίσκεται στην Παραγουάη. Θα μιλήσουμε και, όταν υπάρξει κάτι προς ανακοίνωση, θα το κάνουμε. Προς το παρόν, όλα παραμένουν ως έχουν. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, αλλά υπάρχουν πράγματα να συζητήσουμε. Υπάρχει προδιάθεση για να συνεχίσουμε», ανέφερε ο 48χρονος προπονητής.

Για το «αντίο» στον Μέσι είπε: «Ένας παίκτης όπως αυτός το αξίζει. Πιέσαμε ώστε να παίξει σε αυτόν τον αγώνα. Ξέραμε τα πάντα για όσα περνούσε, αλλά παρ' όλα αυτά ήθελε να έρθει και να πει αντίο στον κόσμο. Πιστεύω ότι έπρεπε να αποτίσουμε φόρο τιμής, έπρεπε να γίνει τώρα. Αυτό που αντιπροσωπεύει δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. Η μαγεία ίσως να μην είναι ίδια αργότερα. Μίλησα μαζί του και προσπάθησα να τον πείσω ότι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μετά. Η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος έκαναν επίσης από το μέρος τους. Είναι κάτι όμορφο, το αξίζει. Ήθελα να είμαι στο αντίο του Μέσι. Δεν ήξερα αν θα ήταν εφικτό μελλοντικά».

 

 

 

 

 

 

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