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Η Εθνική Ελλάδας τέζαρε τη Σερβία στο φινάλε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με ήρωα τον Τάσο Δουβίκα που χτύπησε στο 95′, η Εθνική Ελλάδας νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σερβία στο “Ράικο Μίτιτς” και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League A του Nations League. Από ένα δοκάρι για κάθε ομάδα.

Η Εθνική Ελλάδας αντέδρασε μετά την ψυχρολουσία στο ξεκίνημα και με ήρωα τον Δουβίκα άλωσε στο 95′ το “Ράικο Μίτιτς” και νίκησε 2-1 τη Σερβία για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η γαλανόλευκη έμεινε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, μόλις στο 4ο λεπτό από το κοντινό πλασέ του Ζίβκοβιτς.

Όμως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκαν την απάντηση και ισοφάρισαν στο 74΄ με ωραίο διαγώνιο σουτ του Χρήστου Τζόλη από ασίστ του Παυλίδη.

Το ματς:

H Σερβία άνοιξε το σκορ με το καλημέρα, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τάντιτς τσίμπησε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζίβκοβιτς που είχε κάνει την κίνηση από τα δεξιά πλάσαρε αμαρκάριστος νικώντας τον Τσιμίκα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ελλάδα πλήρωσε το νωχελικό της ξεκίνημα και έμεινε πίσω στο σκορ. Το γκολ όμως ξύπνησε τους Έλληνες διεθνείς που αμέσως είχαν δοκάρι και ακόμη δύο καλές τελικές.

Ο Τζόλης γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Καρέτσας πλάσαρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς στο 6′.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι Έλληνες διεθνείς συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο Κωστούλας μπήκε στην περιοχή αλλά μάλλον άργησε να δώσει την μπάλα στον Τζόλη και το σουτ του διεθνή μέσου μπλοκαρίστηκε

Ο Τσιμίκας από τον άξονα βρήκε τον Τζόλη στα αριστερά, εκείνος γύρισε την μπάλα στο πέναλτι στον ερχόμενο Κωστούλα που πλάσαρε, όμως δεν βρήκε εστία στο 9′.

Στο 14′ ο Καρέτσας έφερε ωραία την μπάλα στο αριστερό και πλάσαρε, αλλά ο Σάβιτς έπεσε και έδιωξε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Καρέτσας από δεξιά πέρασε στην περιοχή στον Βαγιαννίδη, εκείνος “έκοψε” για τον Κωστούλα που υποδέχθηκε και σούταρε, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά.

Η Ελλάδα είχε νέα καλή στιγμή στο 20′. Ο Τζόλης την πάσα από αριστερά για τον Παυλίδη που έφερε την μπάλα στο αριστερό και εκτέλεσε, η μπάλα χτύπησε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Στο 40′ ο Τζόλης εκτέλεσε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, ο Σάβιτς εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό πιο μετά ο Καρέτσας έκανε το γέμισμα με το αριστερό από τα δεξιά, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Έπειτα από αναμπουμπούλα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Ρέτσο, όμως ο Σάβιτς μπλόκαρε στο 49′.

Στο 53′ ο Παυλίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως η σημαία του βοηθού ήταν σηκωμένη.

Ο Καρέτσας σούταρε με το αριστερό, ο Σάβιτς μπλόκαρε στο 63′, ενώ αμέσως μετά ο Παυλίδης σούταρε δυνατά με το αριστερό εκτός περιοχής, αλλά και πάλι ο Σέρβος τερματοφύλακας μάζεψε με δεύτερη προσπάθεια.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Καρέτσας άφησε να περάσει η μπάλα και ο Ιωαννίδης πλάσαρε με το αριστερό από καλή θέση, όμως ο Σάβιτς μπλόκαρε και πάλι.

Η Εθνική Ομάδα όμως ισοφάρισε στο 74′! Ο Παυλίδης έστρωσε στον Χρήστο Τζόλη και εκείνος σούταρε με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-1.

Οι Σέρβοι βγήκαν επικίνδυνα στην επίθεση και μπήκαν στην περιοχή από αριστερά, όμως ευτυχώς για την Ελλάδα ο Τάντιτς δεν μπόρεσε να εκτελέσει

Στο 78′ ο Τεττέη πήρε την μπάλα και έκανε την προσπάθεια να φτάσει πιο κοντά στην εστία, κόπηκε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα, οι Σέρβοι βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς πέρασε έξυπνα για τον Γιόβελιτς, ο οποίος δεν σούταρε όπως θα ήθελε.

Στο 90′ η Σερβία είχε δοκάρι σε σουτ του Γιόβελιτς, ενώ στη συνέχεια ο Τζολάκης κράτησε όρθια την Ελλάδα με σπουδαία επέμβαση με το πόδι σε κεφαλιά του Σίμιτς από κοντά.

Η Ελλάδα άφησε το καλύτερο για το τέλος! Έπειτα από υπέροχη σέντρα του Τσιμίκα από αριστερά ο Δουβίκας πήρε δυνατή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ανέτρεψε το σκορ χαρίζοντας τη νίκη στην Εθνική.

Οι ενδεκάδες:

ΣΕΡΒΙΑ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς, Σίμιτς (80′ Γκούντελι), Κόστιτς (71′ Τέρζιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Ζίβκοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46′ Λούκιτς), Τάντιτς (87′ Σούκατσεφ), Γιόβιτς (71′ Γιόβελιτς).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος (90’+1′ Μιχαηλίδης), Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1′ Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (74′ Δουβίκας), Κωστούλας (64′ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74΄ Τεττέη).

 

 

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