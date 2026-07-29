Καταζητείται διεθνώς ο Αμού!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ψάχνουν τον Αμού για να εκτίσει την ποινή του!
Ρεπορτάζ της σουδηδικής ιστοσελίδας, Fotbollskanalen αναφέρει πως οι αρχές της Δανίας ψάχνουν τον Ακινκούνμνι Αμού ο οποίος δεν έχει εκτίσει την ποινή φυλάκισής που του επιβλήθηκε το 2023 για υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης.
Το δημοσίευμα σημειώνει πως ο 24χρονος δεν έχει ακόμα εκτίσει την ποινή του με τις αρχές της Κοπεγχάγης να τον καταζητούν διεθνώς.
Η Αστυνομία τοποθετήθηκε στο TV2:
«Ο καταδικασθείς έχει τεθεί υπό κράτηση ερήμην, με σκοπό την εκτέλεση της ποινής. Σε υποθέσεις όπου υπάρχει ένταλμα σύλληψης σε βάρος προσώπου που εκτιμάται ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, η αστυνομία και οι εισαγγελείς θα επιδιώξουν τη μεταφορά του στη Δανία. Το ίδιο ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση»,