«Κρεμάει» τα παπούτσια του ο Νόιερ!

Λίγους μήνες μετά την οριστική αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας, ο έμπειρος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου φαίνεται να πλησιάζει στο φινάλε μιας καριέρας που σημάδεψε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μιλώντας ενόψει της νέας σεζόν, ο 40χρονος γκολκίπερ παραδέχθηκε ότι το τέλος βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει δραματικό χαρακτήρα στις τελευταίες του εμφανίσεις.

«Δεν μπαίνω στο γήπεδο σκεπτόμενος ότι ίσως είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν πως πλησιάζει η στιγμή της αποχώρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η απόφασή του, η σεζόν 2026-27 θα αποτελέσει τον επίλογο μιας σπουδαίας διαδρομής γεμάτης τίτλους, διακρίσεις και στιγμές που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία του αθλήματος.

sdna.gr