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Μπαρτσελόνα: Οι πέντε ποδοσφαιριστές που πιθανότατα αποχωρούν

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτσελόνα: Οι πέντε ποδοσφαιριστές που πιθανότατα αποχωρούν

Η Mundo Deportivo φέρνει στο φως τις πέντε υποθέσεις ποδοσφαιριστών που είναι πιθανό να αποχωρήσουν από το ρόστερ του Χάνσι Φλικ.

Ο καλοκαιρινός μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα προχωράει, με τους ανθρώπους του συλλόγου να θέλουν επιτέλους την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης και να έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες, με την υπόθεση να πρόκειται να τραβήξει μέχρι και τα τέλη Αυγούστου (στο ακραίο σενάριο).

Ωστόσο, ένα θέμα που «καίει» διοίκηση και Χάνσι Φλικ είναι φυσικά και οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Μέχρι στιγμής, από τους πρωταθλητές Ισπανίας έχουν αποχωρήσει οι Άνσου Φάτι (Μονακό με 11 εκατ. ευρώ) και ο Ινάκι Πένια που ήρθε στα μέρη μας για τον Παναθηναϊκό με ένα κόστος κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό η Mundo Deportivo έδωσε στο φως τις πέντε περιπτώσεις παικτών που το πιθανότερο είναι να μη συνεχίσουν στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα». Εν αρχή είναι ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό να συνεχίσει στον Άγιαξ ως δανεικός.

Έπειτα ο Μαρκ Κασαδό, με τον νεαρό χαφ να μην βρίσκει χρόνο στα πλάνα του Φλικ και να ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού η συμμετοχή σε αγώνες Κυπέλλου ή ως αλλαγή σε λίγα παιχνίδια πρωταθλήματος δεν του αρκεί.

Ακολουθούν οι περιπτώσεις των Αλεχάντρο Μπαλντέ και Ρόναλντ Αραούχο, με τον πρώτο να γνωρίζει πως αν επιστρέψει ο Κανσέλο, θα είναι δεύτερη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, και τότε ενδέχεται να αποχωρήσει. Όσον αφορά τον Ουρουγουανό, πάντοτε το όνομά του «παίζει» προς αποχώρηση, πόσω δε μάλλον όταν δεν αποτελεί βασικό παίκτη.

gazzetta.gr 

Τέλος, ο Ρούνι Μπάρτζι μοιάζει βέβαιο πως θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο μετά και την απόκτηση του Αντεγέμι, με την Μπάρτσα να θέλει να προσθέσει ρήτρα επαναγοράς στην όποια συμφωνία.

 

 

 

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