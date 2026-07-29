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Τέλος από την εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: «Δεν έχω πλέον το κίνητρο να παίξω…»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος από την εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: «Δεν έχω πλέον το κίνητρο να παίξω…»!

Ο Νεϊμάρ φαίνεται ότι πήρε την απόφαση να πάψει να υφίσταται ως μέλος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας και να κλείσει τον κύκλο της παρουσίας του στη «σελεσάο»!

Ο Νεϊμάρ γνωρίζει πολύ καλά πώς έχει εκτυλιχθεί όλη η ιστορία της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, τι έχει περάσει, τι έχει προκαλέσει, πόσες απογοητεύσεις έχει γευτεί και ποια είναι η γενικότερη αίσθηση για εκείνον.

Έτσι, λίγο μετά τη νίκη (4-2) της Σάντος επί της Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ, ο «Νέι» αποκάλυψε πως:

«Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική Βραζιλίας κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω…».

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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