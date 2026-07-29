Τέλος από την εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: «Δεν έχω πλέον το κίνητρο να παίξω…»!

Ο Νεϊμάρ γνωρίζει πολύ καλά πώς έχει εκτυλιχθεί όλη η ιστορία της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, τι έχει περάσει, τι έχει προκαλέσει, πόσες απογοητεύσεις έχει γευτεί και ποια είναι η γενικότερη αίσθηση για εκείνον.

Έτσι, λίγο μετά τη νίκη (4-2) της Σάντος επί της Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ, ο «Νέι» αποκάλυψε πως:

«Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική Βραζιλίας κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω…».

🚨🚨 Neymar 🇧🇷 confirme sa retraite internationale : « JE PENSE QUE MON HISTOIRE AVEC LA SÉLECTION BRÉSILIENNE EST TERMINÉE. ❌



J’y ai donné tout mon cœur et toute ma vie, MAIS JE CROIS QUE JE N’AI PLUS ENVIE. » pic.twitter.com/cP9sm4KNbb — Actu Foot (@ActuFoot_) July 29, 2026

sport-fm.gr