ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τραβάει στα άκρα ο Ινφαντίνο: «Συμφωνήστε με την πώληση του Μουντιάλ αλλιώς θα χάσετε χρήματα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τραβάει στα άκρα ο Ινφαντίνο: «Συμφωνήστε με την πώληση του Μουντιάλ αλλιώς θα χάσετε χρήματα»

Απτόητος οπρόεδρος της FIFΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο καλεί τις εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν το νέο εμπορικό σχέδιο της FIFA για το Μουντιάλ.

Αφού οι «Times» αποκάλυψαν το σκοτεινό σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ, η FIFA εξέδωσε επίσημη δήλωση και επιβεβαίωσε την ίδρυση της θυγατρικής FIFA Forward Enterprise (FFE). Η εκτιμώμενη αξία αυτής της εταιρείας ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το σχέδιο είναι να εισπραχθούν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές ήδη φέτος!

Το τίμημα αυτής της ενέργειας; Μια πρωτοφανής πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην ιστορία του αθλητισμού! Για να εξασφαλίσει την υποστήριξη 211 εθνικών ομοσπονδιών σε όλο τον κόσμο και να εξασφαλίσει τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές για την τέταρτη θητεία του, ο Ινφαντίνο εφάρμοσε μια γνωστή συνταγή.

Τη στιγμή που οι ομοσπονδίες λαμβάνουν σήμερα οκτώ εκατομμύρια ευρώ κάθε τέσσερα χρόνια, ο Ινφαντίνο τους υπόσχεται πλέον… χρυσές ράβδους:

20 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2027-2030

22 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2031-2034

24 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2035-2038

Αν σε αυτά προστεθεί και η εφάπαξ επιχορήγηση ύψους ακόμη 20 εκατομμυρίων δολαρίων ανά ομοσπονδία για υποδομές και γήπεδα, ο υπολογισμός είναι ξεκάθαρος. Κάθε μέλος της FIFA θα λάβει συνολικά περισσότερα από 76 εκατομμύρια δολάρια!

Μάλιστα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να έχει θέσει ένα σαφές δίλημμα στις εθνικές ομοσπονδίες ενόψει των επόμενων κινήσεων της FIFA. Είτε θα εγκρίνουν το νέο σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε δεν θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο της επιπλέον χρηματοδότησης που έχει υποσχεθεί η παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει δώσει προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 211 ομοσπονδίες-μέλη προκειμένου να ανάψουν το «πράσινο φως» στο πλάνο που αφορά τη διάθεση και εκμετάλλευση των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Σε περίπτωση συμφωνίας, το συνολικό οικονομικό πακέτο που θα διοχετευθεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μπορεί να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αν οι ομοσπονδίες δεν αποδεχθούν το σχέδιο, το ποσό που θα διατεθεί θα περιοριστεί περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει σημαντικά λιγότερα έσοδα και επενδύσεις για πολλές χώρες, κυρίως τις μικρότερες και οικονομικά ασθενέστερες.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

AUTO MOTO

|

Category image

Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την 5η του Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο πικρός αποκλεισμός της Ομόνοιας και οι αμφιλεγόμενες κόκκινες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη