Το τραβάει στα άκρα ο Ινφαντίνο: «Συμφωνήστε με την πώληση του Μουντιάλ αλλιώς θα χάσετε χρήματα»

Αφού οι «Times» αποκάλυψαν το σκοτεινό σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ, η FIFA εξέδωσε επίσημη δήλωση και επιβεβαίωσε την ίδρυση της θυγατρικής FIFA Forward Enterprise (FFE). Η εκτιμώμενη αξία αυτής της εταιρείας ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το σχέδιο είναι να εισπραχθούν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές ήδη φέτος!

Το τίμημα αυτής της ενέργειας; Μια πρωτοφανής πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην ιστορία του αθλητισμού! Για να εξασφαλίσει την υποστήριξη 211 εθνικών ομοσπονδιών σε όλο τον κόσμο και να εξασφαλίσει τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές για την τέταρτη θητεία του, ο Ινφαντίνο εφάρμοσε μια γνωστή συνταγή.

Τη στιγμή που οι ομοσπονδίες λαμβάνουν σήμερα οκτώ εκατομμύρια ευρώ κάθε τέσσερα χρόνια, ο Ινφαντίνο τους υπόσχεται πλέον… χρυσές ράβδους:

20 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2027-2030

22 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2031-2034

24 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2035-2038

NEW: Infantino tells countries to sign up to World Cup sell-off in 53 days for $40m each - or reject it and receive $10m. "Pure bribery" says one sources. https://t.co/TyG0j7kXH3 — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 29, 2026

Αν σε αυτά προστεθεί και η εφάπαξ επιχορήγηση ύψους ακόμη 20 εκατομμυρίων δολαρίων ανά ομοσπονδία για υποδομές και γήπεδα, ο υπολογισμός είναι ξεκάθαρος. Κάθε μέλος της FIFA θα λάβει συνολικά περισσότερα από 76 εκατομμύρια δολάρια!

Μάλιστα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να έχει θέσει ένα σαφές δίλημμα στις εθνικές ομοσπονδίες ενόψει των επόμενων κινήσεων της FIFA. Είτε θα εγκρίνουν το νέο σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε δεν θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο της επιπλέον χρηματοδότησης που έχει υποσχεθεί η παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει δώσει προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 211 ομοσπονδίες-μέλη προκειμένου να ανάψουν το «πράσινο φως» στο πλάνο που αφορά τη διάθεση και εκμετάλλευση των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Σε περίπτωση συμφωνίας, το συνολικό οικονομικό πακέτο που θα διοχετευθεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μπορεί να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αν οι ομοσπονδίες δεν αποδεχθούν το σχέδιο, το ποσό που θα διατεθεί θα περιοριστεί περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει σημαντικά λιγότερα έσοδα και επενδύσεις για πολλές χώρες, κυρίως τις μικρότερες και οικονομικά ασθενέστερες.

athletiko.gr