ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγινε η πρώτη επαφή της Ρεάλ με τη Σίτι για τον Ρόδρι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έγινε η πρώτη επαφή της Ρεάλ με τη Σίτι για τον Ρόδρι!

Η Ρεάλ Μαδρίτης το πήρε απόφαση και προχώρησε στις πράξεις, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά τη Μάντσεστερ Σίτι για να συζητήσουν για τον Ρόδρι!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως η Ρεάλ προσέγγισε τη Σίτι για να της εκφράσει για πρώτη φορά την επιθυμία της να πάρει τον Ρόδρι στο «Μπερναμπέου».

Οι «μερένγκες», με την έγκριση και του Φλορεντίνο Πέρεθ που θέλει να ικανοποιήσει άλλη μια μεταγραφική επιθυμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ετοιμάζουν την επίσημη προσφορά τους, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει ν’ ανέβουν αρκετά…

Ο Ρομάνο κάνει λόγο για πρόταση που θα ξεκινά από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, λόγω και του ότι ο Ισπανός νυν Παγκόσμιος Κυπελλούχος με την εθνική ομάδα της πατρίδας του μένει ελεύθερος σε έναν χρόνο.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

AUTO MOTO

|

Category image

Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την 5η του Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο πικρός αποκλεισμός της Ομόνοιας και οι αμφιλεγόμενες κόκκινες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη