Έγινε η πρώτη επαφή της Ρεάλ με τη Σίτι για τον Ρόδρι!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως η Ρεάλ προσέγγισε τη Σίτι για να της εκφράσει για πρώτη φορά την επιθυμία της να πάρει τον Ρόδρι στο «Μπερναμπέου».

Οι «μερένγκες», με την έγκριση και του Φλορεντίνο Πέρεθ που θέλει να ικανοποιήσει άλλη μια μεταγραφική επιθυμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ετοιμάζουν την επίσημη προσφορά τους, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει ν’ ανέβουν αρκετά…

Ο Ρομάνο κάνει λόγο για πρόταση που θα ξεκινά από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, λόγω και του ότι ο Ισπανός νυν Παγκόσμιος Κυπελλούχος με την εθνική ομάδα της πατρίδας του μένει ελεύθερος σε έναν χρόνο.

sport-fm.gr