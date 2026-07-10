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To ημερολογιακό πρόγραμμα της Β' κατηγορίας για τη σεζόν 2026 - 2027

ΓΗΠΕΔΟ

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To ημερολογιακό πρόγραμμα της Β' κατηγορίας για τη σεζόν 2026 - 2027

Όλες οι ημερομηνίες για τη Β' κατηγορία

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027.

Όπως και στις προηγούμενες χρονιές, στο νέο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος δεκαέξι ομάδες και θα αγωνιστούν σε δύο φάσεις.

Με την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής, οι ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα χωριστούν σε δύο ομίλους ενόψει της δεύτερης φάσης.

Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16. 

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα:

Ακρίτας Χλώρακας, ΕΝ Παραλιμνίου, Εθνικός Άχνας, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΣΙΛ Λύσης, ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, Δόξα Κατωκοπιάς, Σπάρτακος Κιτίου, Αγία Νάπα, Χαλκάνορας, ΜΕΑΠ, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Ηρακλής Γερολάκκου, Αναγέννηση Δερύνειας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ερμής Αραδίππου.

Το ημερολογιακό πρόγραμμα της πρώτης φάσης:

1η αγωνιστική: 11-13 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 18-20 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 09-11 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 16-18 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 23-25 Οκτωβρίου 2026

6η αγωνιστική: 30 Οκτωβρίου-01 Νοεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 06-08 Νοεμβρίου 2026

8η αγωνιστική: 20-22 Νοεμβρίου 2026

9η αγωνιστική: 27-29 Νοεμβρίου 2026

10η αγωνιστική: 04-06 Δεκεμβρίου 2026

11η αγωνιστική: 11-13 Δεκεμβρίου 2026

12η αγωνιστική: 18-20 Δεκεμβρίου 2026

13η αγωνιστική: 02-03 Ιανουαρίου 2027

14η αγωνιστική: 08-10 Ιανουαρίου 2027

15η αγωνιστική: 15-17 Ιανουαρίου 2027

Η έναρξη της δεύτερης φάσης είναι προγραμματισμένη να αρχίσει μία εβδομάδα αργότερα και το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 23-25 Απριλίου 2027.

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