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Χάρης Λοϊζίδης: «Η πρόοδος της διαιτησίας απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάρης Λοϊζίδης: «Η πρόοδος της διαιτησίας απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια»

Ο κ. Λοϊζίδης επανέλαβε τη θέση της Ομοσπονδίας για στήριξη του Κύπριου διαιτητή και αναφέρθηκε στην καλή εικόνα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που υπάρχει με το σύνδεσμο, τονίζοντας, πως μέσα από κοινές ενέργειες, αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί περισσότερο με όφελος τη σταθερή πρόοδο της διαιτησίας μας.

Ο κ. Λοϊζίδης επανέλαβε τη θέση της Ομοσπονδίας για στήριξη του Κύπριου διαιτητή και αναφέρθηκε στην καλή εικόνα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας πως «η πρόοδος μέσα από τη σωστή εκπαίδευση που με ικανοποίηση έχω διαπιστώσει ότι γίνεται, αλλά και τη σκληρή δουλειά των διαιτητών μας, πρέπει να συνεχιστεί γιατί κάθε επόμενη χρονιά είναι πιο δύσκολη στα Πρωταθλήματα μας με τις υψηλές απαιτήσεις που δημιουργούνται».

«Στην περσινή σεζόν κάναμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και βελτίωση για την επόμενη χρονιά», πρόσθεσε ο κ. Λοϊζίδης.

Ο πρόεδρος του Σ.Δ.Κ. Χρίστος Σπανός, στην ομιλία του ευχαρίστησε την ηγεσία της ΚΟΠ για την παρουσία και τη συνεργασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κοινή προσπάθεια θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΔΚ παρακολούθησαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ Γιώργος Πάπουτσος και Κώστας Σωφρονίου και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Μωριάς.

 

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