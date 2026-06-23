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Ο Μέσι άνοιξε «μπιφ» με τον πάγκο της Αυστρίας: Το βίντεο που τον δείχνει να κάνει μορφασμούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μέσι άνοιξε «μπιφ» με τον πάγκο της Αυστρίας: Το βίντεο που τον δείχνει να κάνει μορφασμούς

Ο Λιονέλ Μέσι καταγράφηκε να κάνει κάποιους μορφασμούς προς τον πάγκο της Αυστρίας στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.

Υλικό για νέα… memes έδωσε ο Λιονέλ Μέσι. Στη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία (2-0), η κάμερα έπιασε τον 39χρονο άσο να ανοίγει διάλογο με τον πάγκο των αντιπάλων.

Για την ακρίβεια, ο «Λέο» δεν είπε κουβέντα, ωστόσο έκανε κάποιους μορφασμούς και μια χειρονομία απαξίωσης για όσα άκουγε από τους Αυστριακούς.

Ο Μέσι σπανίως εκδηλώνεται έτσι στα γήπεδα και όταν αυτό συμβαίνει γίνεται… viral. Ποιος ξεχνά στο προηγούμενο Μουντιάλ και τον προημιτελικό με την Ολλανδία, όταν είπε το περίφημο «τι κοιτάς ρε βλάκα;» σε έναν από τους αντιπάλους που τον προκαλούσε, την ώρα που ο ίδιος έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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