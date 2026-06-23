Ο Μέσι άνοιξε «μπιφ» με τον πάγκο της Αυστρίας: Το βίντεο που τον δείχνει να κάνει μορφασμούς
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Λιονέλ Μέσι καταγράφηκε να κάνει κάποιους μορφασμούς προς τον πάγκο της Αυστρίας στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.
Υλικό για νέα… memes έδωσε ο Λιονέλ Μέσι. Στη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία (2-0), η κάμερα έπιασε τον 39χρονο άσο να ανοίγει διάλογο με τον πάγκο των αντιπάλων.
Για την ακρίβεια, ο «Λέο» δεν είπε κουβέντα, ωστόσο έκανε κάποιους μορφασμούς και μια χειρονομία απαξίωσης για όσα άκουγε από τους Αυστριακούς.
El gesto de Messi al banco de Austria.— Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 23, 2026
Les hizo el "Qué mirás, bobo" con la mirada.pic.twitter.com/1IqnOS5LmT
Ο Μέσι σπανίως εκδηλώνεται έτσι στα γήπεδα και όταν αυτό συμβαίνει γίνεται… viral. Ποιος ξεχνά στο προηγούμενο Μουντιάλ και τον προημιτελικό με την Ολλανδία, όταν είπε το περίφημο «τι κοιτάς ρε βλάκα;» σε έναν από τους αντιπάλους που τον προκαλούσε, την ώρα που ο ίδιος έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση.
sport-fm.gr