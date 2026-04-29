Ξεπέρασαν τα 100 γκολ Κέιν, Ολίσε και Ντίας!

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της σεζόν, η επιθετική τριάδα της Μπάγερν κατάφερε να γράψει ιστορία, βάζοντας τέλος σε ένα ρεκόρ που μέχρι τώρα κρατούσαν μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Παρά το γεγονός ότι οι Βαυαροί καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση στη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League, οι Χάρι Κέιν, Μάικλ Ολίσε και Λουίς Ντίας έχουν ήδη πετύχει κάτι ξεχωριστό.

Στο εντυπωσιακό 5-4 απέναντι στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε, το σύνολο του Βενσάν Κομπανί πήρε τρία γκολ από τους Κέιν (54 συνολικά στη σεζόν), Ολίσε (20) και Ντίας (26), με την τριάδα να φτάνει συνολικά τα 100 τέρματα μέσα στη χρονιά.

Με αυτόν τον τρόπο, έγιναν το πρώτο επιθετικό τρίο στην ιστορία που καταγράφει τριψήφιο αριθμό γκολ σε μία σεζόν, εκτός των περιπτώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, «σπάζοντας» την απόλυτη κυριαρχία των δύο ισπανικών γιγάντων.

Μέχρι σήμερα, αντίστοιχα επιτεύγματα είχαν σημειωθεί μόνο από θρυλικές επιθετικές γραμμές, όπως οι Μέσι – Σουάρες – Νεϊμάρ (MSN), το τρίο Κριστιάνο Ρονάλντο – Μπενζεμά – Ιγουαΐν, αλλά και παλαιότερα οι Μέσι – Ετό – Ανρί, καθώς και ο συνδυασμός Μέσι με Αλέξις Σάντσες και Φάμπρεγας τη σεζόν 2011-12.

Η φετινή επίδοση της Μπάγερν, ωστόσο, προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη λίστα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της επιθετικής της γραμμής.

