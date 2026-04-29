Με τεράστια ασπίδα για να... ξεδιψάσει!

Μέσα στο «σπίτι» του έκανε αποφασιστικό βήμα ο Απόλλωνας. Με το 4-2, που επικράτησε του ΑΠΟΕΛ, έγειρε την πλάστιγγα προς τη δική του μεριά όσον αφορά την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Και του αρκεί το απόγευμα (18:00) στο ΓΣΠ να μην χάσει ή αν αυτό γίνει να είναι μόλις με ένα γκολ διαφορά. Είναι από τα σημαντικότερα ραντεβού που έχει ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια. Και θέλει να φανεί συνεπής. Πάει με τεράστια ασπίδα και θέλει να... ξεδιψάσει έπειτα από χρόνια.

Η επιστροφή σε τελικό κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια είναι κοντά αλλά θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας από τους παίκτες του Ερνάν Λοσάδα. Με τον Αργεντινό τεχνικό ήρθε η «αναγέννηση» αφού διεκδικεί ευρωπαϊκό μέσω δύο… μονοπατιών. Είναι στην 3η θέση στο πρωτάθλημα και μία ανάσα από τον τελικό στο κύπελλο. Και δείχνει αποφασισμένος να μην πετάξει την ευκαιρία. Να σημειωθεί πως η τελευταία κατάκτηση κυπέλλου ήρθε το 2017 επί του ΑΠΟΕΛ (0-1) στο ΓΣΠ.

Πάει στο γήπεδο της Λευκωσίας με αέρα τριών σερί νικών επί του ΑΠΟΕΛ. Οι δύο για το πρωτάθλημα και η πρόσφατη νίκη στο κύπελλο. Και γενικά έδειξε την ποιότητα να κάνει αποδράσεις από οποιαδήποτε έδρα. Πάντως σε τέσσερις επισκέψεις στο ΓΣΠ, έχασε μόλις μία (2-0 από ΑΠΟΕΛ), νίκησε μία (2-3 τον ΑΠΟΕΛ) και έφερε ισοπαλία με Ολυμπιακό και Ομόνοια.

Η παρουσία των Βέισμπεκ, Λιούμπιτς και Βούρου στην αποστολή θα αποφασιζόταν την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα η ενδεκάδα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή, ο Κουν κάτω από τα δοκάρια, οι Γκασπάρ και Μαλεκκίδης στα δύο άκρα της άμυνας, με τους Κβίντα και Άδωνη στα μετόπισθεν. Οι Μπράουν και Εσκρίτσε θα είναι οι δύο στο κέντρο, με τον Μάρκοβιτς να είναι ο άλλος. Από εκεί και πέρα, η τριάδα στην επίθεση θα είναι οι Μπράντον Τόμας, Ροντρίγκες και Μάρκες.

Στο πλευρό των παικτών του Λοσάδα θα βρίσκονται και περίπου 800 φίλοι της ομάδας που ελπίζουν η επιστροφή τους στη Λεμεσό να συνοδευτεί με το εισιτήριο της πρόκρισης.

