Μετά το έπος στο Παρίσι, σειρά παίρνει το Ατλέτικο-Άρσεναλ

Ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League υπόσχεται ένταση και τακτική μάχη στη Μαδρίτη, με Ατλέτικο και Άρσεναλ να θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό.

Μετά το ποδοσφαιρικό έπος ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, η σκυτάλη των ημιτελικών του Champions League περνά στη Μαδρίτη, εκεί όπου η Ατλέτικο υποδέχεται την Άρσεναλ στο «Μετροπολιτάνο» (22:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr), στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ένα ζευγάρι διαφορετικής φιλοσοφίας, το οποίο αναμετράται μόλις για 4η φορά στην ιστορία, με τελευταία τους συνάντηση να είναι στη φετινή League Phase όπου οι «κανονιέρηδες» φιλοδώρησαν τους «ροχιμπλάνκος» με τέσσερα γκολ (4-0).Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε γνωρίζει πως η σεζόν συνοψίζεται πλέον σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Μετά την απώλεια του Copa del Rey, η Ατλέτικο καλείται να βγάλει χαρακτήρα και να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, έχοντας ήδη δείξει τη δυναμική της με τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα.

Στη Μαδρίτη, άλλωστε, παραμένει ιδιαίτερα σκληρή απέναντι σε αγγλικές ομάδες, ενώ έχει αποδείξει πως ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, την ώρα που επιθετικά κάνει την πιο παραγωγική ευρωπαϊκή σεζόν της, έχοντας ήδη σκοράρει 34 γκολ!

Από την άλλη, η Άρσεναλ μπαίνει στη μάχη με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Οι «κανονιέρηδες» είναι αήττητοι στο φετινό Champions League, φτάνοντας για δεύτερη σερί σεζόν στα ημιτελικά.

Παρά τις δυσκολίες στο σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα, η ομάδα του Αρτέτα παραμένει συνεπής ανασταλτικά και ιδιαίτερα επικίνδυνη από τις στημένες φάσεις, ενώ συνεχίζει να παλεύει για το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Μολίνα, Λε Νορμάν, Λενγκλέ, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε, Μπαένα, Γκριεζμάν, Άλβαρες.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Όντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι, Γκιόκερες.

sport-fm.gr