Μετά το έπος στο Παρίσι, σειρά παίρνει το Ατλέτικο-Άρσεναλ

Ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League υπόσχεται ένταση και τακτική μάχη στη Μαδρίτη, με Ατλέτικο και Άρσεναλ να θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό.

Μετά το ποδοσφαιρικό έπος ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, η σκυτάλη των ημιτελικών του Champions League περνά στη Μαδρίτη, εκεί όπου η Ατλέτικο υποδέχεται την Άρσεναλ στο «Μετροπολιτάνο» (22:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr), στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ένα ζευγάρι διαφορετικής φιλοσοφίας, το οποίο αναμετράται μόλις για 4η φορά στην ιστορία, με τελευταία τους συνάντηση να είναι στη φετινή League Phase όπου οι «κανονιέρηδες» φιλοδώρησαν τους «ροχιμπλάνκος» με τέσσερα γκολ (4-0).Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε γνωρίζει πως η σεζόν συνοψίζεται πλέον σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Μετά την απώλεια του Copa del Rey, η Ατλέτικο καλείται να βγάλει χαρακτήρα και να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, έχοντας ήδη δείξει τη δυναμική της με τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα.

Στη Μαδρίτη, άλλωστε, παραμένει ιδιαίτερα σκληρή απέναντι σε αγγλικές ομάδες, ενώ έχει αποδείξει πως ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, την ώρα που επιθετικά κάνει την πιο παραγωγική ευρωπαϊκή σεζόν της, έχοντας ήδη σκοράρει 34 γκολ!

Από την άλλη, η Άρσεναλ μπαίνει στη μάχη με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Οι «κανονιέρηδες» είναι αήττητοι στο φετινό Champions League, φτάνοντας για δεύτερη σερί σεζόν στα ημιτελικά.

Παρά τις δυσκολίες στο σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα, η ομάδα του Αρτέτα παραμένει συνεπής ανασταλτικά και ιδιαίτερα επικίνδυνη από τις στημένες φάσεις, ενώ συνεχίζει να παλεύει για το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Μολίνα, Λε Νορμάν, Λενγκλέ, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε, Μπαένα, Γκριεζμάν, Άλβαρες.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Όντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι, Γκιόκερες.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη