Θελάδες - Σα Πίντο: Πολλά τσιγάρα δρόμος...

Ο λόγος είναι διότι ο Άλμπερτ Θελάδες, δεν μας έδειξε κάτι συγκεκριμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ένα αγωνιστικό πλάνο στο οποίο θα βασιστεί για να δουλέψει με τους παίκτες της Πάφου. Βλέποντάς τον όμως και γνωρίζοντας τον Ρικάρντο Σα Πίντο, μπορούμε εύκολα να πούμε πως πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο Πορτογάλος, πολύ πιο ενεργός στον πάγκο του, βασίζει πολλά στην έμπνευση των παικτών από τον ίδιο τον προπονητή. Με πάθος για την νίκη και πολλές φορές υπερβολικές αντιδράσεις. Από την άλλη ο Θελάδες, προσπαθούσε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του να γίνεται στις προπονήσεις, έτσι ώστε στα παιχνίδια να δίνει απλώς κάποιες οδηγίες.

Η διαφορά τους είναι τεράστια, γι αυτό και θεωρούμε πως τα πρώτα στοιχεία του Σα Πίντο θα τα δούμε άμεσα.

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, στο 15ο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουν το χρονικό του διαζυγίου της Πάφου με τον Άλμπερτ Θελάδες και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας

