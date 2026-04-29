Χαμόγελα μετά το θρίλερ

Έχοντας βιώσει τον κορυφαίο ημιτελικό στην ιστορία του Champions League, οι Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί τα είπαν για λίγο με χαμόγελο, με τον Ισπανό να διακόπτει το flash interview!

Παρέταξαν ό,τι καλύτερο είχαν, στην όσο καλύτερη κατάσταση μπορούσαν να το κάνουν και πρόσφεραν στον κόσμο του ποδοσφαίρου κάτι επικό.

Οι Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί λίγο μετά το 5-4 της Παρί απέναντι στην Μπάγερν στο «Παρκ Ντε Πρενς», συναντήθηκαν για λίγο στο χώρο του flash interview, με τον Ισπανό κόουτς να διακόπτει τις δηλώσεις του για λίγο!

Ρώτησε τον Βέλγο τεχνικό αν το απήλαυσε από τα θεωρεία όπου βρισκόταν λόγω τιμωρίας, γέλασαν, έδωσαν τα χέρια και έκλεισαν ραντεβού για τη ρεβάνς στο Μόναχο!

Luis Enrique and Vincent Kompany share a laugh over the insane match their teams just played 😅 pic.twitter.com/HSEr75vFQp — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

