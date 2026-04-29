Όλη η χρονιά... σε 90(+) λεπτά

Ο ΑΠΟΕΛ στοχεύει σε ανατροπή του 4-2 για να πάει στον τελικό

Μετά την ισοπαλία με την Πάφος FC στο πρωτάθλημα, αποδείχθηκε ότι δύσκολα ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να ελπίζει σε οποιαδήποτε ανατροπή για να κερδίσει κάτι από την πρώτη τη τάξει διοργάνωση. Έτσι, η μόνη διέξοδος πιστοποιείται ότι είναι το κύπελλο, εκεί όπου είναι με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα με 4-2 στο στάδιο Αλφαμέγα, στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων με τον Απόλλωνα για τα ημιτελικά. Το σκορ αυτό οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να το ανατρέψουν το απόγευμα (18:00) στο ΓΣΠ. Μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά (ή και περισσότερα εάν χρειαστεί η παράταση) η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία παίζει όλη τη χρονιά. Κινδυνεύοντας να αποδειχθεί άλλη μια καταστροφική χρονιά, χωρίς τίτλο αλλά και χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο, η ομάδα της Λευκωσίας θα επιδιώξει, με τη συμπαράσταση όσου κόσμου της παρευρεθεί στις κερκίδες του σταδίου της πρωτεύουσας, να γυρίσει το αποτέλεσμα.

Ο Πάμπλο Γκαρσία, που μετά το τέλος της πρώτης αναμέτρησης δήλωνε με περίσσεια αυτοπεποίθηση ότι η ομάδα του θα μπορέσει να προκριθεί στον τελικό, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους δυο τερματοφύλακες Μπέλετς και Χριστοδούλου (σ.σ. θα περάσει από MRI για να διαπιστωθεί η κατάσταση), έτσι σίγουρη θέση κάτω από τα δοκάρια έχει ο Περέιρα. Από εκεί και πέρα, δεδομένα εκτός είναι ο Πιέρος Σωτηρίου που ακολουθεί πρόγραμμα επαναφοράς, καθώς και ο Μάγιερ που εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με τους προσαγωγούς. Όσον αφορά τους Μαρκίνιος και Ντέγκενεκ εναπόκειται αποκλειστικά στον προπονητή της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, κατά πόσο θα τους επαναφέρει στη δράση.

Χθες, συζητήθηκε έντονα η είδηση που αφορά την πρόθεση του Πρόδρομου Πετρίδη σχετικά με μετοχοποίηση του χρέους της ομάδας της Λευκωσίας προς τον ίδιο. Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ειλημμένη απόφαση που πάρθηκε εδώ και καιρό και δεν αφορά μονάχα τον τέως πρόεδρο της εταιρείας. «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι μια ειλημμένη απόφαση από τον Δεκέμβριο από αρκετά άτομα που έχουν βάλει χρήματα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχει συμβεί έχει αναφερθεί και στη Γενική Συνέλευση του σωματείου. Παράγοντες του ΑΠΟΕΛ έχουν μετατρέψει τα λεφτά τους σε μετοχές», ανάφερε σε τοποθετήσεις του στον ΣΠΟΡ FM και πρόσθεσε: «Πλέον το χρέος έχει πλησιάσει τα 39 εκατομμύρια. Μια πράξη απίστευτα βοηθητική για την ομάδα. Πρόκειται για μια ενέργεια που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, έχει συμπεριληφθεί στους ισολογισμούς και στον φάκελο του Μαρτίου. Η οφειλή μετατράπηκε σε μετοχή».

