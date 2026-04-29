ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

FIFA: Ιστορική απόφαση για χρησιμοποίηση στην 11άδα παίκτη κάτω των 21 ετών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε μια απόφαση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η FIFA ενέκρινε νέο κανονισμό που υποχρεώνει κάθε σύλλογο να έχει διαρκώς στην ενδεκάδα τουλάχιστον έναν νεαρό ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ή 21 ετών.

Επιπλέον, ο παίκτης αυτός θα πρέπει να προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης νέων ταλέντων, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα «σπλάχνα» των συλλόγων.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική των ομάδων, καθώς θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημίες τους και λιγότερη σε δαπανηρές μεταγραφές. Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από το 2027.

sdna.gr 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

