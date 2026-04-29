FIFA: Ιστορική απόφαση για χρησιμοποίηση στην 11άδα παίκτη κάτω των 21 ετών!

Σε μια απόφαση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η FIFA ενέκρινε νέο κανονισμό που υποχρεώνει κάθε σύλλογο να έχει διαρκώς στην ενδεκάδα τουλάχιστον έναν νεαρό ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ή 21 ετών.

Επιπλέον, ο παίκτης αυτός θα πρέπει να προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης νέων ταλέντων, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα «σπλάχνα» των συλλόγων.

Uma notícia que pode ter uma mudança significativa no FUTEBOL.



O conselho da FIFA aprovou por UNANIMIDADE um processo de pesquisa para uma regulamentação do uso de jovens. A ideia é de que os clubes profissionais sejam OBRIGADOS a ter um jogador Sub21 da base em CAMPO.



— DataFut (@DataFutebol) April 29, 2026

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική των ομάδων, καθώς θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημίες τους και λιγότερη σε δαπανηρές μεταγραφές. Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από το 2027.

Medio oculto y al pasar, el FIFA Council aprobó un proceso de consulta que obligaría a todos los equipos a tener siempre un jugador sub-21 formado en el club en cancha.



De prosperar la consulta, se sometería a votación el año que viene. — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 29, 2026

