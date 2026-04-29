«Έγραψε» ιστορία για την Αγγλία ο Κέιν

Tο γκολ του Άγγλου επιθετικού ήταν… ιδιαίτερο για την Αγγλία, καθώς ο διεθνής επιθετικός και αρχηγός της, «έγραψε» ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με ποιον τρόπο; Όντας ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τη χώρα του, που έχει σκοράρει σε έξι συνεχόμενα παιχνίδια του Champions League, ανεξαρτήτως της φάσης που έλαβε χώρα το κάθε ματς.

Ξεκίνησε από τη League Phase, έφτασε μέχρι και τον ημιτελικό, αρχής γενομένης από το ματς με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Ακολούθησαν γκολ με την Αϊντχόφεν, την Αταλάντα, τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός και εκτός έδρας και την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Κέιν να ξεπερνά τα πέντε συνεχόμενα ματς του Στίβεν Τζέραρντ, το 2008.

Τότε, ο αρχηγός της Λίβερπουλ είχε πετύχει γκολ κόντρα σε Μπεσίκτας, Πόρτο, Μαρσέιγ και δις απέναντι στην Ίντερ, από τον Νοέμβριο του 2007 ως τον Φεβρουάριο του 2008.

