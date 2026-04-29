Euroleague: Υποδέχεται την Χάποελ για το Game 1 η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ (29/4) για το Game 1 των play-offs της Euroleague.

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται. Την Τετάρτη (29/4) θα διεξαχθεί το τελευταίο Game 1 για τα play-offs με την Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην «Movistar Arena» και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:45. Θυμίζουμε πως τελικά στον αγώνα θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και όσοι έχουν θέσεις στα VIP. Σημειώνεται ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Διαιτητές θα είναι οι Μπελόσεβιτς, Βίλιους και Κονσταντίνοφς.

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:45

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

Πέμπτη 7 Μαΐου

Μονακό - Ολυμπιακός

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 5 (αν χρειαστεί)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Μονακό

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας:

Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις

Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ

