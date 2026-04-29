Ηρακλής: Κοντά σε συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι

Μετά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League, ο «Γηραιός» στοχεύει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει μια δυνατή λύση για τον πάγκο, με τον έμπειρο Ιταλό προπονητή να αποτελεί την πρώτη επιλογή.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και επικρατεί αισιοδοξία ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο Ματσάρι εργάστηκε τελευταία φορά τη σεζόν 2023/24 στη Νάπολι, την οποία ανέλαβε τον Νοέμβριο, διαδεχόμενος τον Ρούντι Γκαρθία. Παρέμεινε στον πάγκο μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν αποχώρησε μετά την ισοπαλία με την Τζένοα.

Ο 64χρονος τεχνικός διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας καθίσει στον πάγκο σημαντικών συλλόγων όπως η Ίντερ, η Σαμπντόρια, η Γουότφορντ, η Τορίνο και η Κάλιαρι.

Η πιο παραγωγική περίοδος της καριέρας του ήταν στην πρώτη του θητεία στη Νάπολι (2009-2013), όπου σε 182 αγώνες είχε τον κορυφαίο μέσο όρο βαθμών της καριέρας του, με 1.74 ανά παιχνίδι.

