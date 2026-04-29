ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηρακλής: Κοντά σε συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ηρακλής: Κοντά σε συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι

Ο Ηρακλής βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία, καθώς έχει προχωρήσει τις επαφές του με τον Βάλτερ Ματσάρι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Μετά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League, ο «Γηραιός» στοχεύει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει μια δυνατή λύση για τον πάγκο, με τον έμπειρο Ιταλό προπονητή να αποτελεί την πρώτη επιλογή.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και επικρατεί αισιοδοξία ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο Ματσάρι εργάστηκε τελευταία φορά τη σεζόν 2023/24 στη Νάπολι, την οποία ανέλαβε τον Νοέμβριο, διαδεχόμενος τον Ρούντι Γκαρθία. Παρέμεινε στον πάγκο μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν αποχώρησε μετά την ισοπαλία με την Τζένοα.

Ο 64χρονος τεχνικός διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας καθίσει στον πάγκο σημαντικών συλλόγων όπως η Ίντερ, η Σαμπντόρια, η Γουότφορντ, η Τορίνο και η Κάλιαρι.

Η πιο παραγωγική περίοδος της καριέρας του ήταν στην πρώτη του θητεία στη Νάπολι (2009-2013), όπου σε 182 αγώνες είχε τον κορυφαίο μέσο όρο βαθμών της καριέρας του, με 1.74 ανά παιχνίδι.

SDNA.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη