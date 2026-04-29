ΑΕΚ: «Επιχείρηση Λεωφόρος» με Ζίνι βασικό

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Ζίνι φαβορί για την ενδεκάδα και ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Λεωφόρο και το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς και προετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα.

Η «Ένωση» έδειξε θετικά δείγματα στο πρόσφατο φιλικό με την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-1, σε ένα παιχνίδι που βοήθησε τον Μάρκο Νίκολιτς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας. Το ματς είχε και πρωταγωνιστές, με τον Ζίνι να ξεχωρίζει, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο νεαρός επιθετικός συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στο ντέρμπι, έχοντας κερδίσει πόντους τόσο από τις εμφανίσεις του στα τελευταία παιχνίδια όσο και από τη συνολική εικόνα του στις προπονήσεις.

Την ίδια ώρα, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποτελεί σταθερή επιλογή για τη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ ο Βάργκα προσφέρει λύσεις με την εμπειρία και την τακτική του προσέγγιση, ακόμα και όταν δεν βρίσκει δίχτυα. Ο Ούγγρος επιθετικός έχει συμβάλει σημαντικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στα ντέρμπι, όπου η παρουσία του συνδέθηκε με θετικά αποτελέσματα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με τους τραυματισμούς. Οι Πέτρος Μάνταλος και Λούκα Γιόβιτς συνεχίζουν να αξιολογούνται, ενώ και η κατάσταση του Τζέιμς Πενράις παραμένει υπό παρακολούθηση. Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί και τις επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Πενράις και Πήλιο να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Η προετοιμασία θα κορυφωθεί με την προπόνηση του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι.

