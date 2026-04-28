Ατσάλινος Παναθηναϊκός έκλεισε το σπίτι της Βαλένθια!

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και έδειξε με το «καλησπέρα» ποιος είναι! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 68-67 τη Βαλένθια στη «Roig Arena» για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα playoffs, σπάζοντας αμέσως την έδρα των Ισπανών και παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four!

Με άμυνα που υποχρέωσε τους «πορτοκαλί» στο χειρότερό τους επιθετικά παιχνίδι σε όλη τη σεζόν, οι «πράσινοι» έλεγξαν τον ρυθμό, δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να τρέξουν και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και αν επιθετικά τους έλειψε η δημιουργία του Κώστα Σλούκα.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε 21 από τους 68 πόντους της ομάδας του, ευστοχώντας και στη βολή που έκρινε το ματς με 2,1" στο ρολόι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Τι Τζέι Σορτς με 12 πόντους και κρίσιμα καλάθια, ενώ ισάριθμους πόντους έβαλε ο Ματίας Λεσόρ.

Από πλευράς Βαλένθια, που δεν κατάφερε να παίξει το παιχνίδι της και έμεινε μόλις στους 67 πόντους με 6/33 τρίποντα, 15 πόντους είχε ο Ζαν Μοντέρο, 12 ο Μπράξτον Κι και 11 ο Κένεθ Τέιλορ. To επόμενο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (30/04, 21:45), ξανά στη «Roig Arena».

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από τον Ναν, που έκανε προσωπικό σερί με λέι απ και τρίποντο για το 2-5. Ο Πραντίγια ισοφάρισε για τους γηπεδούχους με μακρινό σουτ, όμως ο Ναν έγραψε το 5-7 συνεχίζοντας το καλό του ξεκίνημα. Ο Γκραντ ευστόχησε από μέση απόσταση (5-9), με τους Ναν και Λεσόρ να διαμορφώνουν την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα με σκορ 5-15. Παρόλο που η Βαλένθια δεν σκόραρε με τίποτα, ο Παναθηναϊκός έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες να αυξήσει το προβάδισμά του, με τους Κι και Μοντέρο να μειώνουν σε 9-15. Ο Σορτς πήγε στο καλάθι και ευστόχησε, με τον Μοντέρο να απαντάει για το 11-17. Ο Ναν συνέχισε να εκτελεί από παντού (11-19), με τον Χουάντσο να επαναφέρει το +10 από κοντά (11-21). Ο Κοστέλο ευστόχησε σε τρίποντο (14-21), όμως ο Ναν ήταν ασταμάτητος και έγραψε το 14-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 15-23 χάρη σε μία βολή του Μοντέρο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σακό μείωσε, με τον Γκριγκόνις να γράφει το 17-26 με τρίποντο. Ο Σορτς πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (17-28), με τον Μπαντιό να απαντά αναλόγως για το 19-28. Ο Λεσόρ πόσταρε και σκόραρε (19-30), με τον Κι να μειώνει με λέι απ σε 21-30. Ο Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο (24-30), με τον Γκριγκόνις να δίνει ακόμη μία λύση για το 24-32. Ο Μπαντιό έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ (27-32), με τον Χουάντσο να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 27-36. Ο Λεσόρ με μία βολή διαμόρφωσε νέο +10 (27-37), με τον Τέιλορ να μειώνει με δύσκολο λέι απ σε 29-37. Ο Γκριγκόνις συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι (29-39), πριν ο Τέιλορ ευστοχήσει σε τρίποντο στο τρανζίσιον για το 32-39 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νευρικότητα από τις δύο ομάδες, μέχρι ο Χέιζ-Ντέιβις να βάλει τρίποντο για το 32-42. Ο Μπαντιό πήγε στο καλάθι και σκόραρε (34-42), με τον Μοντέρο να βάζει μακρινό σουτ για το 37-43. Ο Ναν κατάφερε να σκοράρει πάνω σε άμυνα (37-45), με τον Κι να απαντάει σε γρήγορο τέμπο για το 39-45. Ο ίδιος κάρφωσε ολομόναχος και έφερε ακόμη πιο κοντά τη Βαλένθια (41-45), όμως ο Ναν έβαλε τεράστιο σουτ για το 41-48. Ο Σορτς δημιούργησε έτοιμο καλάθι στον Χουάντσο (41-50), με τους γηπεδούχους ωστόσο να απαντούν με γρήγορο επιμέρους 6-0 και να μειώνουν σε απόσταση βολής (47-50) χάρη σε Κι και Τόμπσον. Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις έγραψαν το 49-54 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Σορτς και Τέιλορ αντάλλαξαν καλάθια για το 51-56. Ο Λεσόρ έβαλε πέντε συνεχόμενους προσωπικούς πόντους (53-61), με τον Τέιλορ να δίνει λύσεις στους γηπεδούχους γράφοντας το 57-61. Ο Μουρ δημιούργησε έτοιμο καλάθι στον Σακό (59-61), με τον Όσμαν να παίρνει τρεις κρίσιμες βολές και να βάζει τις δύο για το 59-63. Ο Ρίβερς ευστόχησε σε δύσκολο σουτ, ενώ ισοφάρισε με δύο βολές για το 63-63. Ο Σορτς πέτυχε τεράστιο καλάθι στη λήξη χρόνου (63-65), πριν βάλει δύο σουτ από τη γραμμή για το 63-67. Ο Ρίβερς κάρφωσε (65-67) και η Βαλένθια έβγαλε την άμυνα, με τον Μοντέρο να ισοφαρίζει με δύο βολές σε 67-67. Ο Ναν κέρδισε βολές, έβαλε τη μία (67-68) και ο Χέιζ-Ντέιβις έκλεψε στην τελευταία άμυνα, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68.

