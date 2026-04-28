Οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους θα τιμωρούνται με αποβολή στο Μουντιάλ

Απευθείας κόκκινη! Αυτή θα είναι η τιμωρία για όσους ποδοσφαιριστές καλύπτουν το στόμα τους, ενώ... ψέλνουν αντίπαλό τους στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο. Σύμφωνα με τους «Times», η απόφαση είναι ειλημμένη από τη FIFA που σκοπεύει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της πάνω σε παρόμοια θέματα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις μάλιστα αναμένονται άμεσα από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος παράλληλα θα συμπληρώσει πως την ίδια ποινή θα δέχονται και οι ποδοσφαιριστές που αποχωρούν από το γήπεδο ως διαμαρτυρία προς κάποια απόφαση του διαιτητή.

Προς το παρόν πάντως οι σχετικές αλλαγές θα περιοριστούν μονάχα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η εφαρμογή τους σε άλλες διοργανώσεις εξαρτάται από την IFAB, το αρμόδιο νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου.

Θρυαλλίδα πίσω από τη στάση της FIFA αποτέλεσαν φυσικά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης στα play-offs του Champions League, όταν ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση ενώ ο Αργεντινός είχε καλυμμένο το στόμα του.

Για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, στη Ζυρίχη αποφάσισαν να επιβάλλουν την αυστηρότερη ποινή κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

