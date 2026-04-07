Με διεθνή Εσθονό η πρώτη μάχη ΑΕΛ - Πάφος!

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του πρώτου αγώνα ΑΕΛ – Πάφος FC για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca-Cola .

Στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και Πάφο για τα ημιτελικά του κυπέλλου, ορίστηκε ο Γιόνας Γιάνοβιτς. Πρόκειται για 34χρονο Εσθονό, ο οποίος είναι διεθνής παρά το νεαρό της ηλικάς του.

Τετάρτη, 08.04.2026 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα

Διαιτητής: Jaanovits Joonas

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Liiva Marko

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης