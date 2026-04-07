Με διεθνή Εσθονό η πρώτη μάχη ΑΕΛ - Πάφος!
Αυτό σφυρίζει την πρώτη μάχη με φόντο τον τελικό.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του πρώτου αγώνα ΑΕΛ – Πάφος FC για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca-Cola .
Στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και Πάφο για τα ημιτελικά του κυπέλλου, ορίστηκε ο Γιόνας Γιάνοβιτς. Πρόκειται για 34χρονο Εσθονό, ο οποίος είναι διεθνής παρά το νεαρό της ηλικάς του.
Τετάρτη, 08.04.2026 / 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Jaanovits Joonas
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Liiva Marko
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης