Αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τη Βραζιλία ενόψει Μουντιάλ

Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί για έναν διεθνή ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, υπέστη ο Γουέσλεϊ στη Βραζιλία.

Τραυματίστηκε στο φιλικό προετοιμασίας με την Αίγυπτο, το Σάββατο και το πρόβλημα που αποκόμισε είναι τέτοιο που δεν του επιτρέπει να είναι παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη που θα διεξαχθεί φέτος σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας γνωστοποίησε ότι ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας της «σελεσάο» μένει εκτός, για να πάρει τη θέση του ο Έντερσον που έχει υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Αταλάντα!