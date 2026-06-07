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«Γιουβέντους και Ρόμα τσεκάρουν την περίπτωση του Μπραχίμ Ντίας»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Γιουβέντους και Ρόμα τσεκάρουν την περίπτωση του Μπραχίμ Ντίας»

Ιταλικός εμφύλιος έχει ξεσπάσει για χάρη του

Ο ερχομός του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, σπρώχνει τον Μπραχίμ Ντίας στην πόρτα της εξόδου.

Αυτό ακριβώς θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ρόμα και Γιουβέντους, διότι σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι δύο ομάδες πρόκειται να κινηθούν για την απόκτηση του σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Οι «τζιαλορόσι» έχουν πάρει την πρόκριση στη διοργάνωση των αστέρων της νέας σεζόν, ενώ προφανώς το όνομα της «γηραιάς κυρίας» είναι δελεαστικό για κάθε ποδοσφαιριστή.

Το συμβόλαιο του Ντίας ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και ο Μαροκινός ψάχνει από τώρα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη «Βασίλισσα» ωστόσο να αξιώνει τουλάχιστον 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποχωριστεί.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι και η Άρσεναλ τσεκάρει τον ποδοσφαιριστή, με τις ιταλικές ομάδες ωστόσο να έχουν το προβάδισμα.

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ΔΙΕΘΝΗ

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