Σοκ με Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά συνήλθε!

Ξύπνησαν μνήμες καλοκαιριού ’21 στο εξ αναβολής Euro 2020, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να σοκάρει ξανά όλο τον πλανήτη και να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με την εθνική ομάδα της Δανίας.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής, πέντε χρόνια έπειτα από εκείνη την ανακοπή, για την οποία του έχει τοποθετηθεί εσωτερικό μηχάνημα για να ελέγχει τη λειτουργία της καρδιάς του, έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και «πάγωσε» τον πλανήτη.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο φιλικό με την Ουκρανία, ο Έρικσεν έπιασε ξαφνικά το στήθος του, σήκωσε το χέρι για να ζητήσει βοήθεια και σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως όλοι μόλις το αντιλήφθηκαν έτρεξαν πάνω του, η κάμερα πήρε το πλάνο, οι ποδοσφαιριστές προστάτευσαν τη στιγμή που οι γιατροί βοηθούσαν τον παίκτη και τελικά αυτός αποχώρησε με φορείο.

Προφανώς το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ και διεκόπη οριστικά στο 79ο λεπτό, αφού δεν υπάρχει μυαλό για ποδόσφαιρο έπειτα από ένα τέτοιο σοκ. Έγινε άμεση διακομιδή του Έρικσεν στο πλησιέστερο νοσοκομείο…