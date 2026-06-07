ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ με Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά συνήλθε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ με Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά συνήλθε!

Καταφέρει να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο...

Ξύπνησαν μνήμες καλοκαιριού ’21 στο εξ αναβολής Euro 2020, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να σοκάρει ξανά όλο τον πλανήτη και να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με την εθνική ομάδα της Δανίας.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής, πέντε χρόνια έπειτα από εκείνη την ανακοπή, για την οποία του έχει τοποθετηθεί εσωτερικό μηχάνημα για να ελέγχει τη λειτουργία της καρδιάς του, έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και «πάγωσε» τον πλανήτη.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο φιλικό με την Ουκρανία, ο Έρικσεν έπιασε ξαφνικά το στήθος του, σήκωσε το χέρι για να ζητήσει βοήθεια και σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως όλοι μόλις το αντιλήφθηκαν έτρεξαν πάνω του, η κάμερα πήρε το πλάνο, οι ποδοσφαιριστές προστάτευσαν τη στιγμή που οι γιατροί βοηθούσαν τον παίκτη και τελικά αυτός αποχώρησε με φορείο.

Προφανώς το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ και διεκόπη οριστικά στο 79ο λεπτό, αφού δεν υπάρχει μυαλό για ποδόσφαιρο έπειτα από ένα τέτοιο σοκ. Έγινε άμεση διακομιδή του Έρικσεν στο πλησιέστερο νοσοκομείο…

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παρί Σεν Ζερμέν: «Δεν πωλούνται» Βιτίνια και Ζοάο Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τη Βραζιλία ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ανακούφιση με Έρικσεν: «Έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών...»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Σοκ με Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά συνήλθε!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ο Ζβέρεφ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το θρίλερ με τον Κομπόλι

Τένις

|

Category image

«Γιουβέντους και Ρόμα τσεκάρουν την περίπτωση του Μπραχίμ Ντίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θριαμβευτής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Αντονέλι

AUTO MOTO

|

Category image

Μάντζιος: «Σοβαρότητα, διάθεση και χρήσιμα συμπεράσματα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αν έφευγε νωρίτερα ο Σλοτ, θα έμενε ο Σαλάχ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη