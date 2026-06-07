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Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

Τελευταία στιγμή κρίνεται η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό

Η σειρά των τελικών της Stoiximan GBL επιστρέφει στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι (08/06), με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Μία μέρα πριν τον τρίτο τελικό, ο Κώστας Σλούκας ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης των «πράσινων», κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή του στο ματς του Φαλήρου παραμένει ανοιχτή.

Η παρουσία του αρχηγού του Παναθηναϊκού στο Game 3 των τελικών θα κριθεί την τελευταία στιγμή και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την επιλογή της εξάδας ξένων του Εργκίν Αταμάν.

Στη φετινή σεζόν, ο Σλούκας μέτρησε 9,6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 12,6 βαθμούς αξιολόγησης σε 38 αγώνες της EuroLeague. Από την άλλη, σε 18 παιχνίδια της Stoiximan GBL μετράει 7,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ ανά μέσο όρο.

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