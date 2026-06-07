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Ανακούφιση με Έρικσεν: «Έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακούφιση με Έρικσεν: «Έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών...»

Eπικοινωνεί με τους γύρω του και ανακουφίζει ολόκληρο τον πλανήτη

Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά κι αυτό είναι που μετρά περισσότερο απ’ οποιαδήποτε αθλητική είδηση αυτή τη στιγμή.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός, πέντε χρόνια έπειτα από την ανακοπή καρδιάς σε ματς του εξ αναβολής Euro 2020 απέναντι στη Φινλανδία, κατέρρευσε πάλι, αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση με την Ουκρανία.

Ο άλλοτε χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα το βράδυ της Κυριακής αισθάνθηκε πόνο στο στήθος, έκανε νόημα προς άπαντες και έπεσε στο έδαφος, ενεργοποιώντας συναγερμό.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως: «Έχει ξαναβρεί τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών…».

Υπενθυμίζεται πως ο Έρικσεν αγωνίζεται με εσωτερικό μηχάνημα – σαν απινιδωτή – που του ελέγχει την καρδιακή λειτουργία και όταν αντιλαμβάνεται πως οι παλμοί του πέφτουν, τον «χτυπά». Αυτή τη φορά, όμως, παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα…

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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