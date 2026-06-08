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Προβλημάτισε και ηττήθηκε από την… εφεδρική Ιταλία η Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Προβλημάτισε και ηττήθηκε από την… εφεδρική Ιταλία η Ελλάδα

Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ και έχασε 1-0 στο Παγκρήτιο

Προβληματική η Ελλάδα, ηττήθηκε στο Παγκρήτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, η γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα, παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία, με ένα γκολ του Εσπόζιτο στο 18' να επικρατεί 1-0 στο Παγκρήτιο.

Μέτρια εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος «πάλεψε» αρκετά το ματς και βοήθησε στην αλλαγή της εικόνας της ομάδας, η οποία από το 80' και μετά απείλησε, έχοντας δοκάρι με τον Ζαφείρη και ακόμη μία κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη.

Ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις και ενεργοποίησε αρκετά τη δεξιά πλευρά, με τον Ανδρούτσο και τον Λάζαρο Ρότα.

Οι ενδεκάδες:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46' Ρότα), Βαγιαννίδης (76' Τεττέη), Κυριακόπουλος (62' Τσιμίκας), Τριάντης (62' Ανδρούτσος), Μουζακίτης (76' Ζαφείρης), Τζόλης (88' Παυλίδης), Μασούρας (62' Κυζιρίδης), Δουβίκας (88' Κωστούλας).

Ιταλία (Σίλβιο Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Αχανόρ (46' Μανέ), Μπαρτεσάγκι, Κιαρόντια, Κομούτσο (55' Ρετζιάνι), Λιπάνι (74' Νταγκάσο), Εντούρ, Πισίλι, Κολεόσο (87' Φατικάντι), Εσπόζιτο (87' Καμάρντα), Εχατόρ (46' Φινί-74' Φαβασούλι).

Κατηγορίες

Ελλαδα

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