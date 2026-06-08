Κλεισμένος ο Μαφέο, επιμένει για Γιαννούλη και ψάχνει δύο χαφ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να τρέχει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο να έχει έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας και όλα δείχνουν πως η πρώτη σημαντική κίνηση βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Η υπόθεση του Πάμπλο Μαφέο θεωρείται ουσιαστικά τελειωμένη για τους «ερυθρόλευκους», με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες και οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο 28χρονος ακραίος αμυντικός της Μαγιόρκα αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον Πειραιά θεωρούν πως θα προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και ένταση στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωσή του, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά τόσο την παρουσία του στη La Liga όσο και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Ο Μαφέο προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Μαγιόρκα και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη των Πειραιωτών.

Από εκεί και πέρα, ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά μέτωπα παραμένει αυτό του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αριστερός μπακ εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, με τα γερμανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς εμπλέκονται αρκετοί παράμετροι, με σημαντικότερη τη στάση της Άουγκσμπουργκ. Παρ' όλα αυτά, στον Ολυμπιακό παραμένουν ενεργοί και συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, θεωρώντας ότι ο Γιαννούλης μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις και υψηλό επίπεδο ποιότητας στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι του συλλόγου εργάζονται εντατικά και για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Το πλάνο προβλέπει την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ώστε να καλυφθούν πολλαπλές ανάγκες του ρόστερ.

Η μία περίπτωση αφορά έναν χαφ με δημιουργικά στοιχεία, ικανό να οργανώνει το παιχνίδι και να συμβάλλει στην ανάπτυξη από τον άξονα. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις στην κυκλοφορία της μπάλας και να προσφέρει ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι.

Η δεύτερη επιλογή αφορά έναν πιο δυναμικό μέσο, με έμφαση στις ανασταλτικές αποστολές, στις μονομαχίες και στην ένταση του παιχνιδιού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με παίκτες που θα συμπληρώνουν ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου.