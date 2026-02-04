ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 0-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΛ, καθώς παίζει στην έδρα της που φέτος στις εγχώριες διοργανώσεις είναι απόρθητη (9-2-0), όμως η Λεμεσιανή ομάδα πάει απόψε (19:00) στο ΓΣΠ με στόχο τη μεγάλη απόδραση που θα την στείλει στην τετράδα του κυπέλλου.

Στις δύο φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, οι πράσινοι επικράτησαν με 5-0 στο ΓΣΠ και 0-2 στη Λεμεσό ενώ να σημειωθεί πως αναμετρήθηκαν και πέρσι στην ίδια φάση, με την Ομόνοια να παίρνει την πρόκριση με 3-0.

Το LIVE του αγώνα

1΄ - Μόλις δίπλα από δεξί δοκάρι το πλασέ του Νατέλ.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Ντιουνκού, Μάριτς, Κούσουλος, Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς Νεοφύτου.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεισάο, Μπονκτάν, Στεφάνοβιτς, Ιμανισίμουε, Μιλοσάβλεβιτς, Ζντραφκόσκι, Γκλάβσιτς, Νατέλ, Σινγκ, Σαβό.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Markovic Momcilo

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ΟΦΗ και Λεβαδειακός

Ελλάδα

|

Category image

Από τη μια ο ακάθεκτος, από την άλλη ο πρωτάρης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - AΠΟΕΛ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ήταν το πρώτο του και ήταν εφιαλτικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι φευγάτοι του ΑΠΟΕΛ συν άλλοι τρεις και οι τρεις της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτσι αρχίζει η Πάφος FC απέναντι στον ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαφοροποιήσεις από Μαρτίνς για την απόδραση από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

H 11άδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Πάφο FC

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μόνο η άμυνα έμεινε... όρθια από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια Αραδίππου 2-2

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση του AEK Cares με το Lush

ΑΕΚ

|

Category image

Απρόοπτο στο ΑΠΟΕΛ με Σταφυλίδη, τέθηκε εκτός με Πάφο FC και ίσως με ΑΕΚ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Μάρκοβιτς ξανά η ενδεκάδα του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πέρσι βρήκε τον τρόπο, θέλει και φέτος...

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη