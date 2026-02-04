LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 0-0
Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.
Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΛ, καθώς παίζει στην έδρα της που φέτος στις εγχώριες διοργανώσεις είναι απόρθητη (9-2-0), όμως η Λεμεσιανή ομάδα πάει απόψε (19:00) στο ΓΣΠ με στόχο τη μεγάλη απόδραση που θα την στείλει στην τετράδα του κυπέλλου.
Στις δύο φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, οι πράσινοι επικράτησαν με 5-0 στο ΓΣΠ και 0-2 στη Λεμεσό ενώ να σημειωθεί πως αναμετρήθηκαν και πέρσι στην ίδια φάση, με την Ομόνοια να παίρνει την πρόκριση με 3-0.
Το LIVE του αγώνα
1΄ - Μόλις δίπλα από δεξί δοκάρι το πλασέ του Νατέλ.
- Ξεκίνησε η αναμέτρηση
ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Ντιουνκού, Μάριτς, Κούσουλος, Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς Νεοφύτου.
ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεισάο, Μπονκτάν, Στεφάνοβιτς, Ιμανισίμουε, Μιλοσάβλεβιτς, Ζντραφκόσκι, Γκλάβσιτς, Νατέλ, Σινγκ, Σαβό.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Markovic Momcilo
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας