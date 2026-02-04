ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήγε να κάνει χαρακίρι αλλά στο τέλος χάρηκε ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήγε να κάνει χαρακίρι αλλά στο τέλος χάρηκε ο Απόλλωνας

Επικράτησε στην παράταση η ομάδα του Λοσάδα.

Ξεκίνησε για να κάνει… πάρτι o Aπόλλωνας. Μέχρι το 19ο λεπτό στο σκορ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, με ισάριθμα γκολ του Μάρκες (14΄ και 19΄), όμως η Ομόνοια Αραδίππου δεν τα παράτησε.

Ισοφάρισε σε 2-2 (32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο) και οδήγησε το ματς στην παράταση εκεί όπου «μίλησε» ο Μπράντον Τόμας και η… τύχη για τον Απόλλωνα που επικράτησε με 3-2 και έκλεισε εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca – Cola. Ο Ισπανός επιθετικός με γκολ στο 105΄ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του που στο 116΄ στάθηκε τυχερή όταν το σουτ από τον Αντωνίου, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας αλλά οι φιλοξενούμενοι έτριξαν τα δόντια και αποχαιρέτησαν τον θεσμό με το κεφάλι ψηλά.

Το LIVE του αγώνα

  • Τέλος της αναμέτρησης

116΄ - Δυνατό σουτ από τον Αντωνίου, τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.

111΄ - Κόκκινη κάρτα στον Καλλή για ειρωνικό χειροκρότημα.

105΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: O Τόμας με σουτ εντός περιοχής μετά από κόρνερ, νικάει τον Κόστιτς και δίνει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους.

  • Ξεκίνησε η παράταση.
  • Τέλος β΄ ημιχρόνου. Ο αγώνας οδηγείται στην παράταση.

90+4΄ - Ο Μάρκες εντός περιοχής, μετά από λάθος έκανε το πλασέ αλλά δεν βρήκε στόχο.

72΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Λομόνακο εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα του Απόλλωνα από τον Λιούμπιτς, κλέβει την μπάλα και αφού ξέφυγε από τον Κουν, ισοφάρισε για τα «περιστέρια«.

57΄ - Πλασέ από τον Μάρκες εντός περιοχής, λέει όχι ο Κόστιτς στον επιθετικό του Απόλλωνα.

48΄ - Αριστερό σουτ από τον Μάρκοβιτς, δεν θα βρει στόχο μέσα από την περιοχή.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Μετά από τετράλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το β΄ μέρος.

44΄ - Ο Μουαντίπ υποχρεώνει τον Κουν σε δύσκολη επέμβαση.

32΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Πολυκάρπου από κοντά μετά από μελέ στην περιοχή, σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. Η φάση εξετάστηκε και από το VAR και μετά από τέσσερα λεπτά, το γκολ μέτρησε κανονικά.

19΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Κακό διώξιμο από τον Κόστιτς, ο Λιούμπιτς κέρδισε τη μονομαχία και έβγαλε μόνο τον Μάρκες, ο οποίος δεν λάθεψε, διπλασιάζοντας τα δικά του γκολ αλλά και της ομάδας του.

18΄ - Προβολή του Μάρκες μετά από κόρνερ, με υπερένταση έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας Αραδίππου.

14΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Μεγάλη μπαλιά του Λαμ στον Γκασπάρ που έδωσε στον Μάρκες που με το στήθος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Κόστιτς.

11΄ - Ο Μάρκες προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Κόστιτς αλλά η μπάλα πέρασε μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

10΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τόμας γύρισε στον Λιούμπιτς που με σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (40΄ Σιήκκης), Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (118΄ Σπόλαιριτς), Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μάρκοβιτς (71΄ Εσκρίτσε), Τόμας, Μάρκες (106΄ Ντουοντού).

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο (106΄ Ρινγκ), Καλλής, Πολυκάρπου (79΄ Βαν Μιούλεμ), Χαβέλκα (66΄ Ασενχούν), Ζαχαρίου (66΄ Ζορζίνιο), Μουαντίπ (66΄ Γεωργίου), Λομονάκο (87΄ Ποντικός).

ΣΚΟΡΕΡ: 14΄, 19΄ Μάρκες, 105΄ Τόμας / 32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο

KITΡΙΝΕΣ:  89΄ Κβίντα, 94΄ Μάρκες / 61΄ Τελάντερ, 70΄ Γεωργίου, 75΄ Καλλής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑΠΟΛΛΩΝΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Είδαμε τον Απόλλωνα στα μάτια»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«100% σίγουροι πως κάτι ξεχωριστό μπορεί να συμβεί φέτος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Eπανήλθε η Πάφος FC, αφήνοντας αρκετά πίσω τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Χορταστικό με Απολλωνίστικα χαμόγελα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πήγε να κάνει χαρακίρι αλλά στο τέλος χάρηκε ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πέρασε εύκολα από την Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Απέκτησε νεαρό μέσο από την Έλτσε με 16 εκατ. ευρώ η Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη Άρσεναλ σε συνολικές δαπάνες τη σεζόν 2025/26 και ο Σεμένιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη μεταγραφή του Καντέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ΟΦΗ και Λεβαδειακός

Ελλάδα

|

Category image

Από τη μια ο ακάθεκτος, από την άλλη ο πρωτάρης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 1-1 (παράταση)

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ήταν το πρώτο του και ήταν εφιαλτικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι φευγάτοι του ΑΠΟΕΛ συν άλλοι τρεις και οι τρεις της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτσι αρχίζει η Πάφος FC απέναντι στον ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη