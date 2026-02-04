Πήγε να κάνει χαρακίρι αλλά στο τέλος χάρηκε ο Απόλλωνας

Ξεκίνησε για να κάνει… πάρτι o Aπόλλωνας. Μέχρι το 19ο λεπτό στο σκορ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, με ισάριθμα γκολ του Μάρκες (14΄ και 19΄), όμως η Ομόνοια Αραδίππου δεν τα παράτησε.

Ισοφάρισε σε 2-2 (32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο) και οδήγησε το ματς στην παράταση εκεί όπου «μίλησε» ο Μπράντον Τόμας και η… τύχη για τον Απόλλωνα που επικράτησε με 3-2 και έκλεισε εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca – Cola. Ο Ισπανός επιθετικός με γκολ στο 105΄ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του που στο 116΄ στάθηκε τυχερή όταν το σουτ από τον Αντωνίου, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας αλλά οι φιλοξενούμενοι έτριξαν τα δόντια και αποχαιρέτησαν τον θεσμό με το κεφάλι ψηλά.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

116΄ - Δυνατό σουτ από τον Αντωνίου, τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.

111΄ - Κόκκινη κάρτα στον Καλλή για ειρωνικό χειροκρότημα.

105΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: O Τόμας με σουτ εντός περιοχής μετά από κόρνερ, νικάει τον Κόστιτς και δίνει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ξεκίνησε η παράταση.

Τέλος β΄ ημιχρόνου. Ο αγώνας οδηγείται στην παράταση.

90+4΄ - Ο Μάρκες εντός περιοχής, μετά από λάθος έκανε το πλασέ αλλά δεν βρήκε στόχο.

72΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Λομόνακο εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα του Απόλλωνα από τον Λιούμπιτς, κλέβει την μπάλα και αφού ξέφυγε από τον Κουν, ισοφάρισε για τα «περιστέρια«.

57΄ - Πλασέ από τον Μάρκες εντός περιοχής, λέει όχι ο Κόστιτς στον επιθετικό του Απόλλωνα.

48΄ - Αριστερό σουτ από τον Μάρκοβιτς, δεν θα βρει στόχο μέσα από την περιοχή.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από τετράλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το β΄ μέρος.

44΄ - Ο Μουαντίπ υποχρεώνει τον Κουν σε δύσκολη επέμβαση.

32΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Πολυκάρπου από κοντά μετά από μελέ στην περιοχή, σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. Η φάση εξετάστηκε και από το VAR και μετά από τέσσερα λεπτά, το γκολ μέτρησε κανονικά.

19΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Κακό διώξιμο από τον Κόστιτς, ο Λιούμπιτς κέρδισε τη μονομαχία και έβγαλε μόνο τον Μάρκες, ο οποίος δεν λάθεψε, διπλασιάζοντας τα δικά του γκολ αλλά και της ομάδας του.

18΄ - Προβολή του Μάρκες μετά από κόρνερ, με υπερένταση έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας Αραδίππου.

14΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Μεγάλη μπαλιά του Λαμ στον Γκασπάρ που έδωσε στον Μάρκες που με το στήθος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Κόστιτς.

11΄ - Ο Μάρκες προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Κόστιτς αλλά η μπάλα πέρασε μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

10΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τόμας γύρισε στον Λιούμπιτς που με σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (40΄ Σιήκκης), Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (118΄ Σπόλαιριτς), Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μάρκοβιτς (71΄ Εσκρίτσε), Τόμας, Μάρκες (106΄ Ντουοντού).

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο (106΄ Ρινγκ), Καλλής, Πολυκάρπου (79΄ Βαν Μιούλεμ), Χαβέλκα (66΄ Ασενχούν), Ζαχαρίου (66΄ Ζορζίνιο), Μουαντίπ (66΄ Γεωργίου), Λομονάκο (87΄ Ποντικός).

ΣΚΟΡΕΡ: 14΄, 19΄ Μάρκες, 105΄ Τόμας / 32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο

KITΡΙΝΕΣ: 89΄ Κβίντα, 94΄ Μάρκες / 61΄ Τελάντερ, 70΄ Γεωργίου, 75΄ Καλλής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος