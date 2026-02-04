Πήγε να κάνει χαρακίρι αλλά στο τέλος χάρηκε ο Απόλλωνας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επικράτησε στην παράταση η ομάδα του Λοσάδα.
Ξεκίνησε για να κάνει… πάρτι o Aπόλλωνας. Μέχρι το 19ο λεπτό στο σκορ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, με ισάριθμα γκολ του Μάρκες (14΄ και 19΄), όμως η Ομόνοια Αραδίππου δεν τα παράτησε.
Ισοφάρισε σε 2-2 (32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο) και οδήγησε το ματς στην παράταση εκεί όπου «μίλησε» ο Μπράντον Τόμας και η… τύχη για τον Απόλλωνα που επικράτησε με 3-2 και έκλεισε εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca – Cola. Ο Ισπανός επιθετικός με γκολ στο 105΄ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του που στο 116΄ στάθηκε τυχερή όταν το σουτ από τον Αντωνίου, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας αλλά οι φιλοξενούμενοι έτριξαν τα δόντια και αποχαιρέτησαν τον θεσμό με το κεφάλι ψηλά.
Το LIVE του αγώνα
- Τέλος της αναμέτρησης
116΄ - Δυνατό σουτ από τον Αντωνίου, τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.
111΄ - Κόκκινη κάρτα στον Καλλή για ειρωνικό χειροκρότημα.
105΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: O Τόμας με σουτ εντός περιοχής μετά από κόρνερ, νικάει τον Κόστιτς και δίνει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους.
- Ξεκίνησε η παράταση.
- Τέλος β΄ ημιχρόνου. Ο αγώνας οδηγείται στην παράταση.
90+4΄ - Ο Μάρκες εντός περιοχής, μετά από λάθος έκανε το πλασέ αλλά δεν βρήκε στόχο.
72΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Λομόνακο εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα του Απόλλωνα από τον Λιούμπιτς, κλέβει την μπάλα και αφού ξέφυγε από τον Κουν, ισοφάρισε για τα «περιστέρια«.
57΄ - Πλασέ από τον Μάρκες εντός περιοχής, λέει όχι ο Κόστιτς στον επιθετικό του Απόλλωνα.
48΄ - Αριστερό σουτ από τον Μάρκοβιτς, δεν θα βρει στόχο μέσα από την περιοχή.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος
- Μετά από τετράλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το β΄ μέρος.
44΄ - Ο Μουαντίπ υποχρεώνει τον Κουν σε δύσκολη επέμβαση.
32΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Πολυκάρπου από κοντά μετά από μελέ στην περιοχή, σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. Η φάση εξετάστηκε και από το VAR και μετά από τέσσερα λεπτά, το γκολ μέτρησε κανονικά.
19΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Κακό διώξιμο από τον Κόστιτς, ο Λιούμπιτς κέρδισε τη μονομαχία και έβγαλε μόνο τον Μάρκες, ο οποίος δεν λάθεψε, διπλασιάζοντας τα δικά του γκολ αλλά και της ομάδας του.
18΄ - Προβολή του Μάρκες μετά από κόρνερ, με υπερένταση έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας Αραδίππου.
14΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Μεγάλη μπαλιά του Λαμ στον Γκασπάρ που έδωσε στον Μάρκες που με το στήθος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Κόστιτς.
11΄ - Ο Μάρκες προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Κόστιτς αλλά η μπάλα πέρασε μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
10΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τόμας γύρισε στον Λιούμπιτς που με σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.
- Ξεκίνησε η αναμέτρηση
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (40΄ Σιήκκης), Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (118΄ Σπόλαιριτς), Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μάρκοβιτς (71΄ Εσκρίτσε), Τόμας, Μάρκες (106΄ Ντουοντού).
ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο (106΄ Ρινγκ), Καλλής, Πολυκάρπου (79΄ Βαν Μιούλεμ), Χαβέλκα (66΄ Ασενχούν), Ζαχαρίου (66΄ Ζορζίνιο), Μουαντίπ (66΄ Γεωργίου), Λομονάκο (87΄ Ποντικός).
ΣΚΟΡΕΡ: 14΄, 19΄ Μάρκες, 105΄ Τόμας / 32΄ Πολυκάρπου, 72΄ Λομόνακο
KITΡΙΝΕΣ: 89΄ Κβίντα, 94΄ Μάρκες / 61΄ Τελάντερ, 70΄ Γεωργίου, 75΄ Καλλής
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος