Μην δει μπροστά του ΑΠΟΕΛ, αμέσως να σκοράρει!

Μην δει μπροστά του ΑΠΟΕΛ, αμέσως να σκοράρει!

Ακούει Αντερέγκεν και τρομάζει ο ΑΠΟΕΛ!

Ο Αργεντινός επιθετικός του Εθνικού βρήκε ξανά δίχτυα κόντρα στους γαλαζοκίτρινους και μάλιστα δύο φορές, ενώ έδωσε και την ασίστ στον Γιούση για το 3-2.

Ο Αντερέγκεν έφτασε έτσι τα έξι γκολ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, σε μόλις τέσσερις (!) αγώνες.

O 26χρονος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ και στην πρώτη του συνάντηση με την ομάδα της Λευκωσίας, στο διπλό του Εθνικού με 3-1 στο ΓΣΠ την 1η Σεπτεμβρίου 2024. Σκόραρε επίσης στο ισόπαλο 2-2 στο Δασάκι στις 23/12/24 καθώς και στην ήττα του Εθνικού από τον ΑΠΟΕΛ στον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος (4-1) τη 1/11/25.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

