ΒΙΝΤΕΟ: Διέλυσε τους νόμους της φυσικής ο Χουλκ με φοβερή εκτέλεση φάουλ

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ατλέτικο Μινέιρο πέτυχε το ομορφότερο, πιο εντυπωσιακό και μεγαλύτερη δόση μαγείας, γκολ, στο 7-2 απέναντι στην Ιταραμπίτο για το Campeonato Mineiro.

Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα όσα θα έπρεπε να ξέρετε γι’ αυτό το ματς. Γιατί τέτοια γκολ ούτε περιγράφονται, ούτε διαβάζονται.

Και απλά, τα απολαμβάνουμε στο παρακάτω βίντεο…

🚨🚨| 39-YEAR-OLD HULK SCORES A POTENTIAL PUSKAS AWARD WINNING GOAL !!!!!!!! 😱😱🇧🇷



pic.twitter.com/JAtcGgI8KQ — CentreGoals. (@centregoals) February 15, 2026

sport-fm.gr