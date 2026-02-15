Η Λεβερκούζεν είχε προσπαθήσει να πάρει τον Μίλερ αλλά ο Φαν Χάαλ γέλαγε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο άλλοτε αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ράινερ Κάλμουντ, αποκάλυψε πως είχε επιχειρήσει να στείλει με δανεισμό τον Τόμας Μίλερ στις Ασπιρίνες.

Ο Τόμας Μίλερ αγωνίζεται πλέον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού με τη φανέλα των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, έχοντας περάσει στο παρελθόν 25 χρόνια στις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα της Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας, θα μπορούσε να έχει περάσει και από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο ο τότε προπονητής των Βαυαρών, Λουίς Φαν Χάαλ, δεν ήθελε ούτε να ακούσει το ενδεχόμενο αυτό!

Όπως αποκάλυψε ο επί δεκαετιών αθλητικός διευθυντής της Werkself, Ράινερ Κάλμουντ, το 2009 -και ενώ είχε αποχωρήσει από την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού- είχε επιχειρήσει να στείλει με δανεισμό τον 20χρονο τότε μεσοεπιθετικό στην BayArena. Όπως είπε, «με τον Τόμας έχουμε πολύ ξεχωριστή σχέση, σχεδόν είχα κανονίσει να τον φέρω στη Λεβερκούζεν. Το 2009, ήμουν σχολιαστής στο Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου και παρατήρησα έναν κοκαλιάρη έφηβο με αδύνατα πόδια. Φαινόταν ότι είχε προοπτική.

Η Μπάγερν είχε πάρει τον Μάριο Γκόμες αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ και είχε Κλόζε, Όλιτς, Ριμπερί και Ρόμπεν. Είχε λογική στα μάτια μου να δανείσουν κάπου το αγόρι για να έχει χρόνο συμμετοχής. Αλλά ο Φαν Χάαλ γέλασε. Μου είπε “πάντα θα παίζει για μένα”, μουγκρίζοντας με τον διάσημο, γοητευτικό του τρόπο. Δεν ήθελα να το πιστέψω τότε αλλά ο ψηλόλιγνος Ολλανδός είχε δίκιο».

