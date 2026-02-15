Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η αγωνιστική παρουσία του Γιάννου Κουγιουμτζιάν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026, με τη συμμετοχή του στις πίστες του Μπόρμιο στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης (Slalom).

Η πρώτη κατάβαση (Run 1) θα αρχίσει στις 11:00 (ώρα Κύπρου) και η δεύτερη (Run 2) στις 14:30 (ώρα Κύπρου). Ο Κύπριος πρωταθλητής θα εκκινήσει 80ος, σε σύνολο 96 αθλητών που εκπροσωπούν 70 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, σε έναν αγώνα υψηλού ανταγωνισμού.

Η διαδρομή της Τεχνικής Κατάβασης στο Stelvio Ski Centre, θα έχει μήκος 691 μέτρα και υψομετρική διαφορά 203 μέτρων από την αφετηρία έως τον τερματισμό.

Ο 29χρονος αθλητής προέρχεται από θετική εμφάνιση στη Γιγαντιαία Κατάβαση, όπου κατέλαβε την 64η θέση με συνολικό χρόνο 2.52.11, ολοκληρώνοντας με επιτυχία και τις δύο διαδρομές σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του ενόψει της Τεχνικής Κατάβασης, αγώνισμα στο οποίο έχει καταγράψει αξιόλογες διεθνείς επιδόσεις.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Γραμματέας της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Ντίνος Λευκαρίτης Jr, ο Αρχηγός Αποστολής Ανδρέας Ελευθερίου και ο προπονητής Δώρος Χριστοδούλου, στηρίζοντας την προσπάθειά του.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν καλή επιτυχία στη νέα του αγωνιστική δοκιμασία και σε όλα τα μέλη της αποστολής καλή συνέχεια στους Αγώνες. Ευχαριστεί επίσης για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK (Platinum Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την και την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner).

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή