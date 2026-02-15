ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

Εκκινεί 80ος ανάμεσα σε 96 αθλητές, μετά τη θετική παρουσία στη Γιγαντιαία Κατάβαση

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η αγωνιστική παρουσία του Γιάννου Κουγιουμτζιάν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026, με τη συμμετοχή του στις πίστες του Μπόρμιο στο αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης (Slalom).

Η πρώτη κατάβαση (Run 1) θα αρχίσει στις 11:00 (ώρα Κύπρου) και η δεύτερη (Run 2) στις 14:30 (ώρα Κύπρου). Ο Κύπριος πρωταθλητής θα εκκινήσει 80ος, σε σύνολο 96 αθλητών που εκπροσωπούν 70 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, σε έναν αγώνα υψηλού ανταγωνισμού.

Η διαδρομή της Τεχνικής Κατάβασης στο Stelvio Ski Centre, θα έχει μήκος 691 μέτρα  και υψομετρική διαφορά 203 μέτρων από την αφετηρία έως τον τερματισμό.

Ο 29χρονος αθλητής προέρχεται από θετική εμφάνιση στη Γιγαντιαία Κατάβαση, όπου κατέλαβε την 64η θέση με συνολικό χρόνο 2.52.11, ολοκληρώνοντας με επιτυχία και τις δύο διαδρομές σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του ενόψει της Τεχνικής Κατάβασης, αγώνισμα στο οποίο έχει καταγράψει αξιόλογες διεθνείς επιδόσεις.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Γραμματέας της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Ντίνος Λευκαρίτης Jr, ο Αρχηγός Αποστολής Ανδρέας Ελευθερίου και ο προπονητής Δώρος Χριστοδούλου, στηρίζοντας την προσπάθειά του.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν καλή επιτυχία στη νέα του αγωνιστική δοκιμασία και σε όλα τα μέλη της αποστολής καλή συνέχεια στους Αγώνες. Ευχαριστεί επίσης για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK (Platinum Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την και την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner).

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λεβερκούζεν είχε προσπαθήσει να πάρει τον Μίλερ αλλά ο Φαν Χάαλ γέλαγε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκασμένος ο Αταμάν, έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά το μεγάλο κάζο του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μην δει μπροστά του ΑΠΟΕΛ, αμέσως να σκοράρει!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ντουμπάι

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διέλυσε τους νόμους της φυσικής ο Χουλκ με φοβερή εκτέλεση φάουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους: Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ στους «16» του FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Μια καταστροφή - Επηρεάζουν όσα ακούγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κολοσσός τέζαρε τον Παναθηναϊκό στην έκπληξη της δεκαετίας στο ελληνικό μπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του Εθνικού επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρεις σερί ήττες μετά από 4,5 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ματσάρα στο Δασάκι και νέα μαχαιριά στον ΑΠΟΕΛ από τον Εθνικό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρέ αλλαγών στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Alphamega»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη