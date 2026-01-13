Οι διαιτητές για τα ντέρμπι του κυπέλλου
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της B’ Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α’, Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου 2026.
Τετάρτη, 14.01.2026 / 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Τετάρτη, 14.01.2026 / 18:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Novak Simovic
AVAR: Κώστα Ροβέρτος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος