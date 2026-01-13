ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι διαιτητές για τα ντέρμπι του κυπέλλου

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της B’ Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola  Α’, Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Τετάρτη, 14.01.2026 / 18:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Τετάρτη, 14.01.2026 / 18:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Novak Simovic

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

