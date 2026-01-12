Στις 23 Ιανουαρίου η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola

Ανακοίνωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σχετικα΄με την κλήρωση της προημιτελικής φάσης:

Ανακοινώνεται ότι η κλήρωση των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 – 2026, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Η κλήρωση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ και ώρα 11:00 π.μ.

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα είναι μονοί και μπορούν να αρχίσουν από τις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Μέχρι τώρα, εισιτήριο πρόκρισης εξασφάλισαν ΑΠΟΕΛ, Πάφος FC, ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια Αραδίππου.

Υπενθυμίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η Β' Φάση εκκρεμούν οι ακόλουθοι αγώνες:

Τετάρτη 14.01.2026

18:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΚ

18:00 Απόλλων - Ανόρθωση

Τετάρτη 21.01.2026

18:00 Άρης - ΑΕΛ

17:00 Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου