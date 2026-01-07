Κύπελλο Coca-Cola: Τα πρώτα τρία εισιτήρια και τι ακολουθεί
Το πανόραμα του κυπέλλου
Τα τρία πρώτα εισιτήρια για την οκτάδα του Κυπέλλου Coca-Cola βρήκαν κάτοχο. Και κατέληξαν σε ΑΠΟΕΛ, Πάφος FC και Ένωση. Σήμερα (17:00) θα βγει ακόμη ένα, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ τα άλλα τέσσερα θα εκδοθούν τις επόμενες δύο Τετάρτες. Και οι μάχες είναι αμφίρροπες αφού πρόκειται για ντέρμπι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0
Πάφος FC - Ακρίτας 2-1
Εθνικός Άχνας - Ένωση 1-2
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου
17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου
17:00 Απόλλων - Ανόρθωση
18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου
18:00 Άρης - ΑΕΛ