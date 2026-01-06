Ενρίκε για Εμπαπέ: «Εξαιρετικός χαρακτήρας, σπάνια βρίσκεις τέτοιο σε παίκτη του βεληνεκούς του»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Με τα καλύτερα λόγια για τον Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε ο πρώην τεχνικός του Γάλλου αστέρα στην Παρί, Λουίς Ενρίκε.

Με αποθεωτικά λόγια για τον χαρακτήρα του Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος συνυπήρξε με τον Γάλλο αστέρα στην πρώτη του σεζόν (2023/24) στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Γνώρισα έναν υπέροχο παίκτη. Έναν άνθρωπο με εξαιρετικό χαρακτήρα, το είδος που σπάνια βρίσκεις όταν φτάνεις και βλέπεις έναν παίκτη του βεληνεκούς του. Άνθρωπος, στοργικός, προσιτός. Είναι ένας υπέροχος παίκτης. Τι κρίμα που πήγε στη Μαδρίτη. Ειδικά για εμάς εκείνη την εποχή. Αλλά η ζωή είναι μέρος του παιχνιδιού», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ελπίζω τα πράγματα να πάνε πολύ καλά γι' αυτόν. Δεν έχω τίποτα να τον κατηγορήσω. Ήταν πάντα πολύ ευγενικός και σεβαστός. Όπως και ο αδερφός του και οι γονείς του».

sportfm.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη