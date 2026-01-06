Ενρίκε για Εμπαπέ: «Εξαιρετικός χαρακτήρας, σπάνια βρίσκεις τέτοιο σε παίκτη του βεληνεκούς του»

Με αποθεωτικά λόγια για τον χαρακτήρα του Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος συνυπήρξε με τον Γάλλο αστέρα στην πρώτη του σεζόν (2023/24) στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Γνώρισα έναν υπέροχο παίκτη. Έναν άνθρωπο με εξαιρετικό χαρακτήρα, το είδος που σπάνια βρίσκεις όταν φτάνεις και βλέπεις έναν παίκτη του βεληνεκούς του. Άνθρωπος, στοργικός, προσιτός. Είναι ένας υπέροχος παίκτης. Τι κρίμα που πήγε στη Μαδρίτη. Ειδικά για εμάς εκείνη την εποχή. Αλλά η ζωή είναι μέρος του παιχνιδιού», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ελπίζω τα πράγματα να πάνε πολύ καλά γι' αυτόν. Δεν έχω τίποτα να τον κατηγορήσω. Ήταν πάντα πολύ ευγενικός και σεβαστός. Όπως και ο αδερφός του και οι γονείς του».

