Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Ρέτσος ενόψει Ατρόμητου

Ο αρχηγός των Πειραιωτών έκανε μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο χέρι του, μετά την εξάρθρωση που είχε υποστεί στο ματς του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού και παραμένει αμφίβολος ενόψει της πρώτης αναμέτρησης για την Stoiximan Super League εκτός έδρας κόντρα στον Ατρόμητο (10/1, 19:30).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Ζουλιάν Μπιανκόν, μετά την αναγκαστική του αλλαγή στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ενώ και ο Ροντινέι θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Πασχαλάκης και Πιρόλα, αλλά και οι διεθνείς Ελ Κααμπί και Μπρούνο.