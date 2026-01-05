Ομόνοια, Αλκή, Ακρίτας και πρώτο με Πάφος FC!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αυτός θα κοουτσάρει την παφιακή ομάδα στον αγώνα κυπέλλου με τον Ακρίτα μετά την αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο
Ένας γνώριμος από την ποδοσφαιρική του θητεία σε κυπριακές ομάδες, θα αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού στην Πάφο FC μέχρι την εξεύρεση του αντικαταστάτη του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.
Ο λόγος για τον Σοφιάν Σερφά, ο οποίος κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπαιξε σε Ομόνοια, Αλκή και Ακρίτα.
Ο Γάλλος είναι προπονητής της Κ19 της παφιακής ομάδας και την ερχόμενη Τετάρτη θα κοουτσάρει την πρώτη ομάδα στον αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Ακρίτα.
Ο Σερφά βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι στα αναπτυξιακά κλιμάκια της Πάφος FC, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στο ίδιο πόστο στην ΑΕΚ Αθηνών.