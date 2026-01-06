Αποφυγή κι άλλων μπελάδων!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολλά έχουν στο μυαλό τους στον ΑΠΟΕΛ και δεν θέλουν να προσθέσουν κι άλλους μπελάδες.

Οι γαλαζοκίτρινοι υποδέχονται αύριο (17:00) στο ΓΣΠ την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου και θέλουν οπωσδήποτε να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά και να πάρουν μία εύκολη πρόκριση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αντίθετο αποτέλεσμα θα φέρει επιπρόσθετη αναστάτωση στην ομάδα της Λευκωσίας, οι ιθύνοντες της οποίας έχουν να σκέφτονται πολλά που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση. Σε αυτό το κομμάτι η διοίκηση τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου να μπορέσει να φανεί συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της.

Μεταξύ άλλων, να λύσει σύντομα τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν με τα εμπάργκο, ώστε να γίνει η εφικτή και η επιθυμία που υπάρχει για ενίσχυση της ομάδας. Εξάλλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Σημειώνεται ότι ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία είχε κάνει λόγο για ανάγκη ακόμη και για την υλοποίηση τεσσάρων μεταγραφών.

Στο μεταξύ, ο Πιέρος Σωτηρίου αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Αυστρία προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη με ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Θυμίζουμε ότι ο Κύπριος επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς.

