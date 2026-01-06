ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπαπέ στην Τζέντα

Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ, που υποφέρει από τραυματισμό στο γόνατο, θα ταξιδέψει η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία (Τζέντα) για το ισπανικό Σούπερ Καπ.

Ο Μπαπέ, ο οποίος είχε ήδη τεθεί εκτός στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μπέτις την Κυριακή (4/1) λόγω διαστρέμματος στο γόνατο, θα παρακολουθείται-όπως αναφέρει η ισπανική ερημερίδα Marca-, εν αναμονή της προόδου του τις επόμενες ώρες.

Η πιθανή συμμετοχή του σε έναν υποθετικό τελικό θα εξαρτηθεί από αυτό, σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αντίθετα,  ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός  Ντιν Χούισεν περιλαμβάνεται στην αποστολή.

sdna.gr 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

