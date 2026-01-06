Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπαπέ στην Τζέντα
Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ, που υποφέρει από τραυματισμό στο γόνατο, θα ταξιδέψει η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία (Τζέντα) για το ισπανικό Σούπερ Καπ.
Ο Μπαπέ, ο οποίος είχε ήδη τεθεί εκτός στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μπέτις την Κυριακή (4/1) λόγω διαστρέμματος στο γόνατο, θα παρακολουθείται-όπως αναφέρει η ισπανική ερημερίδα Marca-, εν αναμονή της προόδου του τις επόμενες ώρες.
Η πιθανή συμμετοχή του σε έναν υποθετικό τελικό θα εξαρτηθεί από αυτό, σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αντίθετα, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιν Χούισεν περιλαμβάνεται στην αποστολή.
