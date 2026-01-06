ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην απόλυση του Αμορίμ - «Μόνο σεβασμός για τους παίκτες και τη Γιουνάιτεντ»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα τοποθετήθηκε για την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε από τους «κόκκινους διαβόλους» μετά από 14 χαοτικούς μήνες, τόσο εντός όσο και εκτός «Ολντ Τράφορντ». 

Ολα αυτά μετά το νέο στραβοπάτημα της ομάδας στην Premier League. Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε άλλη μια ευκαιρία να σταθεροποιηθεί στις θέσεις του Champions League, μένοντας ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς.

Για την απόλυση του Αμορίμ δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (7/1, 21:30) για την Premier League, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, με μετρημένο και απόλυτα θεσμικό τρόπο γύρω από την απομάκρυνση του Πορτογάλου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αιχμηρή αναφορά.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ή συγκυριών, ο σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές και τον σύλλογο παραμένει αδιαπραγμάτευτος, δείχνοντας κατανόηση για τη δυσκολία που συνοδεύει τέτοιες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων όπως αυτό του «Ολντ Τράφορντ».

