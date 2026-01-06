Η αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην απόλυση του Αμορίμ - «Μόνο σεβασμός για τους παίκτες και τη Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε από τους «κόκκινους διαβόλους» μετά από 14 χαοτικούς μήνες, τόσο εντός όσο και εκτός «Ολντ Τράφορντ».

Ολα αυτά μετά το νέο στραβοπάτημα της ομάδας στην Premier League. Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε άλλη μια ευκαιρία να σταθεροποιηθεί στις θέσεις του Champions League, μένοντας ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς.

Για την απόλυση του Αμορίμ δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (7/1, 21:30) για την Premier League, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, με μετρημένο και απόλυτα θεσμικό τρόπο γύρω από την απομάκρυνση του Πορτογάλου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αιχμηρή αναφορά.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ή συγκυριών, ο σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές και τον σύλλογο παραμένει αδιαπραγμάτευτος, δείχνοντας κατανόηση για τη δυσκολία που συνοδεύει τέτοιες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων όπως αυτό του «Ολντ Τράφορντ».

"Like what happened with Enzo [Maresca], I have nothing but respect for the players and the situation at Man Utd."



