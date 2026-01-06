Γκουαρντιόλα για Αμορίμ: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, δεν δίνεται ο κατάλληλος χρόνος»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Μπράιτον για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις απολύσεις των προπονητών από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Εκεί τόνισε πως οι προπονητές προσλαμβάνονται για τις ιδέες του και απολύονται από τα αποτελέσματά τους, λέγοντας πως πλέον δεν τους δίνουν χρόνο οι ομάδες για να δείξουν την αξία τους.

Οι δηλώσεις του Γκουαρντιόλα

«Είναι γεγονός πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι προπονητές για να δείξουν την αξία τους. Αυτό που συνέβη με τον Αμορίμ, έγινε και με τον Μαρέσκα.

Δεν μπορώ να πω κάτι από σεβασμό για τους παίκτες και τις διοικήσεις της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ρούμπεν είναι κορυφαίος προπονητής. Η απόφαση πάρθηκε από τους γείτονές μας αλλά θέλω να ευχηθώ στον Ρούμπεν ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που να είναι ασφαλής ένας προπονητής όταν δεν κερδίζει παιχνίδια. Ούτε το παρελθόν ούτε το παρόν παίζει ρόλο αν δεν κερδίζεις τα ματς. Ο κάθε προπονητής προσλαμβάνεται για τις ιδέες του και απολύεται για τα αποτελέσματά του».

sdna.gr