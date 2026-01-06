ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρντιόλα για Αμορίμ: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, δεν δίνεται ο κατάλληλος χρόνος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκουαρντιόλα για Αμορίμ: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, δεν δίνεται ο κατάλληλος χρόνος»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, σχολίασε την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Μπράιτον για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις απολύσεις των προπονητών από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Εκεί τόνισε πως οι προπονητές προσλαμβάνονται για τις ιδέες του και απολύονται από τα αποτελέσματά τους, λέγοντας πως πλέον δεν τους δίνουν χρόνο οι ομάδες για να δείξουν την αξία τους.

Οι δηλώσεις του Γκουαρντιόλα 

«Είναι γεγονός πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι προπονητές για να δείξουν την αξία τους. Αυτό που συνέβη με τον Αμορίμ, έγινε και με τον Μαρέσκα.

Δεν μπορώ να πω κάτι από σεβασμό για τους παίκτες και τις διοικήσεις της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ρούμπεν είναι κορυφαίος προπονητής. Η απόφαση πάρθηκε από τους γείτονές μας αλλά θέλω να ευχηθώ στον Ρούμπεν ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που να είναι ασφαλής ένας προπονητής όταν δεν κερδίζει παιχνίδια. Ούτε το παρελθόν ούτε το παρόν παίζει ρόλο αν δεν κερδίζεις τα ματς. Ο κάθε προπονητής προσλαμβάνεται για τις ιδέες του και απολύεται για τα αποτελέσματά του».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπνωτισμένος στο β’ μέρος, έχασε ξανά από τη Μιλάνο o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τριάρα η Ακτή Ελεφαντοστού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ειρωνικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απίστευτη ανατροπή με Έρικ Τεν Χαγκ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απέκλεισε τον Ατρόμητο του Κέρκεζ στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απουσίες και Φενέρ λύγισαν στο φινάλε τον Ολυμπιακό στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέρασε από την έδρα της Λέτσε και επέστρεψε στις νίκες η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμπανάκι... προβληματισμού

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τελειώνει του Τετέ στην Γκρέμιο: Είπε «αντίο» ο Βραζιλιάνος

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπουλμπινά... ξέρανε στο 119' το Κονγκό και η Αλγερία προκρίθηκε στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος ο Μπρούνο Φερνάντες – Κατάφερε να χάσει μόλις τρία ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιτέλους, με αέρα αισιοδοξίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ψάχνει την ανανέωση του Ράφαελ Λεάο η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Συνάντηση με Παπασταύρου, δεν ανεχόμαστε τον μηδενισμό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη