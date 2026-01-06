Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Βάργκα!

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, ανακοίνωσε και τυπικά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνή Ούγγρου επιθετικού ο οποίος αποκτήθηκε έναντι περίπου 5 εκ. ευρώ από την Φερεντσβάρος υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2029.

Ο 31χρονος άσος, που έφτασε το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα, όπως ενημερωθήκατε, πέρασε χθες με απόλυτη επιτυχία από τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιο του και σήμερα, ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ.

Θυμίζουμε, πως ο Μπάρναμπας Βάργκα, αποτελούσε τον βασικό στόχο των Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς, καθώς τα χαρακτηριστικά του κουμπώνουν ιδανικά γι' αυτό που αναζητούσαν και ήθελαν να προσθέσουν στην επίθεση. Το deal με την Φερεντσβάρος δεν ήταν εύκολο, με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της ένα μεγάλο ποσό και τον διοικητικό ηγέτη του Club Μάριο Ηλιόπουλο να δινει το τελικό οκ για να προχωρήσει και να τελειώσει η σπουδαια προσθήκη.

Με την Ένωση, να βάζει στο δυναμικό της, κυριολεκτικά μια μηχανή των γκολ, καθώς ο Βαργκα μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετία με την φανέλα των πρωταθλητών Ουγγαρίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπάρναμπας Βάργκα, με μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1994, στην πόλη Σόμποτχεϊ της Ουγγαρίας. Φέτος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 17 αγώνες για το ουγγρικό πρωτάθλημα μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει στο ενεργητικό του 6 γκολ (και μια ασίστ) σε ισάριθμα ματς για τα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε έξι παιχνίδια για το Europa League.

Με την Φερεντσβάρος αγωνίστηκε συνολικά σε 113 ματς, καταγράφοντας 70 γκολ και 22 ασίστ. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Χάλαντας και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Έμπεραου, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 57 ματς, σκοράροντας 35 φορές.

Ακολούθησαν η Β ομάδα της Μάτερσμπουργκ (57 συμμετοχές, 51 γκολ, 6 ασίστ), η Α ομάδα της Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), η Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), η Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ) και η Πάκσι (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), από την οποία τον απέκτησε η Φερεντσβάρος το καλοκαίρι του 2023.

Λίγο νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2023 είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Ουγγαρίας, με την οποία έως σήμερα έχει 28 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ.

Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπάρναμπας Βάργκα δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».

Μπάρναμπας, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!

